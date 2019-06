Prevenir a corrupção? Para quê?

O Grupo de Estados contra a Corrupção (Greco), criado em 1999 pelo Conselho da Europa para acompanhar o cumprimento dos padrões anticorrupção estabelecidos por este organismo, está desiludido com Portugal. Segundo o Relatório de Conformidade, agora tornado público mas aprovado em Dezembro de 2017, Portugal, das 15 recomendações que lhe tinham sido feitas com o intuito de reforçar a sua capacidade de prevenção e de combate à corrupção, desta vez, com respeito, especificamente, aos nossos deputados, juízes e procuradores, só deu cabal cumprimento a uma delas.

