Programa para agressores sexuais testado em menores condenados

Está a ser testado nos centros educativos um programa de intervenção clínica em adolescentes agressores sexuais criado por Ricardo Barroso, professor auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e membro do Laboratório de Investigação em Sexualidade Humana da Universidade do Porto. Até dia 21, tinham entrado no programa dez rapazes, entre os 16 e os 18 anos, condenados por crimes cometidos antes de completarem 16, quando ainda não tinham responsabilidade criminal.

Continuar a ler