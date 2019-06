A marcha do orgulho LGBTI+ saiu à rua pela primeira vez no ano de 2000. No dia em que passam 19 anos dessa primeira marcha conversamos com Eduarda Ferreira, uma das organizadoras e membro da UMAR.

