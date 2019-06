Nunca houve tantos estrangeiros a viver em Portugal, são mais de 480 mil

Nunca houve tantos estrangeiros a viver em Portugal. Pelo menos, é isso que mostram os números do Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA) do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), citado pela TSF. Pelo terceiro ano consecutivo, o número de imigrantes aumentou e é o maior valor desde que há registo: são 480.300 pessoas com autorização de residência.

Por comparação, em 2017 (ano em que o número de imigrantes era 421.711), registou-se um aumento de 13,9% no ano seguinte. É preciso recuar até 2002 para se encontrar um aumento tão expressivo como o de 2018.

A concessão de autorizações de residência também teve um aumento significativo (51,7%) e duplicou, com 93.154 novos pedidos de residência.

A maior comunidade de imigrantes em Portugal é a brasileira: de acordo com a TSF, um em cada cinco estrangeiros a viver em Portugal tem essa nacionalidade (105.423 cidadãos). Mas registou-se um aumento dos pedidos de autorização por parte dos cidadãos bengali (+165,1%), brasileiros (+143,7%), nepaleses (+141,2%), indianos (+127,3%) e venezuelanos (+83,2%).

Ouvido pela TSF, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, destacou a necessidade de Portugal ter uma estratégia ordenada de migração e realça que o aumento de imigrantes está “está em linha com as necessidades de manutenção do nível populacional e população activa” e com as dinâmicas do mercado de trabalho, em especial a falta de mão-de-obra nos sectores da agricultura e construção civil.

Eduardo Cabrita anunciou ainda um alargamento do horário dos postos de atendimento do SEF: das 8h30 às 20h para “corresponder a este crescimento da atractividade da economia portuguesa que se traduz no crescimento significativo de estrangeiros a residir em Portugal”.

Portugal, “um país seguro"

O Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo de 2018, citado também pela agência Lusa, adianta ainda que o número de cidadãos oriundos de Itália subiu 45,9% face a 2017, sendo já 18.862 os italianos a viver no país. O fluxo de cidadãos oriundos da França continua igualmente a aumentar, totalizando 19.771, registando uma subida de 29,1%. “A entrada da França (em 2016) e da Itália (em 2017), o seu crescimento sustentado e consequente subida de posições na estrutura das nacionalidades mais representativas, parece confirmar o particular impacto dos factores de atractividade já apontados em anos anteriores nos cidadãos estrangeiros oriundos de países da União Europeia, como a percepção de Portugal como país seguro, bem como as vantagens fiscais decorrentes do regime para o residente não habitual”, lê-se no relatório.

Os ucranianos estão a diminuir em Portugal, tendo registado no ano passado um decréscimo de 10%. São agora cerca de 29.000.