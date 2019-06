Forças Armadas no terreno para reforçar vigilância contra incêndios

Patrulhas das Forças Armadas, num total de 84 militares, 60 do Exército e 24 da Marinha, vão reforçar a vigilância contra incêndios entre esta sexta-feira e segunda-feira, devido à previsão de subida das temperaturas, anunciou o Estado-Maior.

Os militares, distribuídos por 21 patrulhas, vão percorrer sete distritos de Portugal continental, em acções de apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

“Este reforço surge no seguimento do pedido de apoio da ANEPC ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, com o objectivo de incrementar as acções de prevenção um pouco por todo o país, com especial incidência nos distritos de Beja, Bragança, Évora, Faro, Guarda, Portalegre e Setúbal”, afirmou o Estado-maior em comunicado.

Nesta fase, os militares das Forças Armadas vão estar empenhados em operações de vigilância terrestre e, em caso de necessidade, poderão entrar em acções de pós rescaldo, ou de apoio geral às operações de protecção e socorro.

A base aérea n.º 11 da Força Aérea, em Beja, também prestará apoio logístico durante este período para “acolher duas aeronaves anfíbias médias FIRE BOSS”, pertencentes ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, acrescenta-se no documento.

O Estado-Maior-General das Forças Armadas indicou ainda que, através dos oficiais de ligação aos Comandos Distritais de Operações de Socorro, mantêm “o acompanhamento em permanência” da evolução da situação operacional.

Os termómetros têm batido recordes um pouco por toda a Europa ao longo da última semana e, apesar de Portugal não ter sido afectado pela onda de calor, a massa de ar quente vinda do Sara (Norte de África) está a deslocar-se para Oeste, fazendo com que Portugal ainda seja atingido por parte deste calor, sobretudo na região Interior.

De acordo com as previsões, o dia mais quente em Portugal será sábado: Évora registará temperaturas máximas de 38 graus Celsius (39ºC em Reguengos de Monsaraz e Barrancos) e os termómetros em Beja chegarão a marcar 37 graus Celsius (assim como em Castelo Branco); também em Portalegre as temperaturas máximas rondarão os 35 graus Celsius. Em Bragança serão 34ºC. As temperaturas no litoral serão mais amenas: Lisboa terá uma máxima de 27ºC no sábado e o Porto registará 24ºC de máxima (tal como Viana do Castelo e Leiria).

Já na Madeira o tempo será de chuva durante o fim-de-semana e os termómetros não ultrapassarão os 24ºC no Funchal. Nos Açores as temperaturas também permanecerão amenas, com os termómetros a marcar 21 graus Celsius de máxima na Terceira e 22ºC em Ponta Delgada, São Miguel. A meteorologista Ilda Novo reconhece que as temperaturas que se têm sentido nos últimos dias em Portugal estão “abaixo do normal para esta altura”, mas que não é anormal existirem “estas variações” — mesmo no período de Verão.