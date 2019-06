Parlamento condena Governo de Cavaco pela repressão no “buzinão” de há 25 anos

A maioria de esquerda no Parlamento aprovou nesta sexta-feira um voto de condenação pela actuação do executivo liderado por Cavaco Silva no denominado “buzinão” da Ponte 25 de Abril, há 25 anos. PSD e CDS-PP votaram contra.

Os deputados socialistas Ascenso Simões e Fernando Rocha Andrade votaram igualmente contra o texto apresentado pelo PCP, enquanto as restantes bancadas, o deputado único do PAN, André Silva, e o deputado não inscrito, Paulo Trigo Pereira, votaram favoravelmente.

“O resultado da violenta repressão dos manifestantes ordenada pelo Governo PSD foi avassalador, com o país em sobressalto, dezenas de detenções e feridos, entre os quais um jovem que viria a ficar paraplégico após ser atingido por uma bala”, lê-se no documento.

Aqueles protestos populares, grande parte protagonizados por motoristas de camiões, aconteceram em 24 de Junho de 1994, depois de anunciado o aumento em 50% do custo das portagens, tendo o executivo de então ordenado a intervenção e carga policial sobre a multidão.

Foi o culminar de marchas lentas e de um “buzinão” de semanas que entupiu o trânsito em hora de ponta, todas as manhãs. A contestação teve um intervalo durante o Verão, quando as portagens foram grátis, nesse ano alargado a Julho e Agosto, mas regressou em Setembro, quando se efectivaram os aumentos, com a aplicação de um regime de “descontos” para os pesados, por exemplo, que estiveram na origem do protesto. Por fim, no final do ano, o preço das portagens aumentou.