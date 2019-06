Mercado de Matosinhos vai ser estúdio de Instagram por um dia

Do nascer ao pôr-do-sol deste sábado, 29 de Junho, o Mercado de Matosinhos transforma-se num verdadeiro estúdio de Instagram. Maria João Branco, designer, Luís Octávio Costa (@kitato), jornalista do PÚBLICO, Wandson Lisboa (@wandson) e João Bernardino (@joao.bernardino), instagrammers, vão receber os participantes e guiá-los pelos vários laboratórios: o Stop-motion Lab e o Video Lab, destinados à produção de pequenos vídeos; o Portrait Wall, onde será possível fazer retratos de pessoas; e o Edit Lab, destinado à edição final dos conteúdos.

Desde as bancas de peixe fresco à fruta, aos legumes e ao talho, sem esquecer os ofícios que recentemente ocuparam o mercado — bicicletas, design, viagens, sushi ou café —, o objectivo do Instagram Content Lab Day é fotografar tudo aquilo que há disponível e partilhar o resultado final na rede social.

Haverá uma tela em branco onde os participantes poderão fazer a produção das imagens e ainda um estúdio improvisado de cinema de animação, para a produção de pequenos vídeos. “Vai haver muita liberdade para circular” entre cada um dos espaços, explica ao P3 João Bernardino, designer convidado que partilha o gosto pela fotografia no Instagram.

“A ideia é a manhã ser mais forte e as pessoas conseguirem fazer tudo para criarem as suas fotografias. Na parte da tarde, o trabalho será mais de edição daquilo que conseguirmos captar e, depois, a publicação [no Instagram]”, esclarece João.

“Toda a gente pode fotografar hoje em dia. Toda a gente pode brincar com um telemóvel. Nós vamos tentar mostrar às pessoas que podemos fazer isso com qualquer telemóvel”, conta ao P3 Wandson Lisboa, outro dos convidados. Para além disso, o designer acrescenta que o intuito é, também, mostrar que é possível “brincar com perspectivas” e mostrar “um outro lado do mercado” — “o mais criativo”.

Também João Bernardino considera importante explicar às pessoas “sítios por onde muitas vezes passamos” e que podem ser um “manancial ao nível da criatividade e de possíveis conteúdos para o Instagram”. “É uma oportunidade não só de abraçar o Instagram, mas também perceber como é que a fotografia pode fazer parte do nosso dia-a-dia”, completa Wandson.

As imagens e os vídeos vão ser partilhados ao longo do dia no Instagram do Mercado de Matosinhos e através da hashtag #labday_mercadomunicipal. O Instagram Content Lab Day é de entrada grátis e, para participar, basta aparecer.