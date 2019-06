Só com “bla, bla, bla”, o Centro de Investigação Climática da CPLP fica sem fazer nada

Para cumprir o lema “investigar, conhecer e agir”, o Centro de Investigação Climática e Aplicações para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e África (Ciiclaa) está a promover a campanha de crowdfunding “Menos bla bla bla... mais acção contra as Alterações Climáticas na CPLP”. Em parceria com a Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD) de Cabo Verde, o centro procura financiamento para a organização do Fórum Clima/ Variabilidade e Alterações Climáticas – Impactos na Economia da CPLP e em África. “Continuamos a ouvir os partidos a falar de alterações climáticas. Nós temos capacidade científica e tecnológica para ir para o terreno”, afirma Sérgio Ferreira, meteorologista consultor e membro do núcleo central do Ciiclaa. “Sendo uma área considerada estratégica e fulcral”, esperava que os países financiassem o Centro de Investigação. “Nenhum dos países pode dizer que desconhece o Ciiclaa, os membros fundadores são institutos públicos, e mesmo assim continuamos sem os apoios”, acrescenta.

A Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) apresenta um discurso que tem o ambiente como tema central de cooperação. Um dos objectivos da declaração constitutiva da comunidade é, aliás, incentivar “a cooperação bilateral e multilateral para a protecção e preservação do meio ambiente nos países membros, com vista à promoção do desenvolvimento sustentável”. O Ciiclaa seria um dos veículos para atingir esse objectivo.

Foto Plantação de árvores em Cabo Verde ADAD

Os projectos “multissectoriais” do Centro de Investigação Climática relacionam o clima com várias outras áreas: a utilização de parâmetros ambientais para prever a prevalência da Malária, o sistema de previsão do clima a longo prazo na CPLP ou a gestão de água e solos para melhoria da segurança alimentar e aumento da resiliência às alterações climáticas são três dos cinco projectos que o Ciiclaa considera prioritários para o arranque. Além destes, há ainda outros seis numa segunda linha de planos, onde se inclui um estudo sobre o impacto da variabilidade climática nas vinhas do Alentejo.

Sérgio Ferreira conta ainda que está em desenvolvimento o SAPSecas, “um projecto sobre a problemática da seca dentro da CPLP”, para a implementação de um sistema de alerta precoce para minimização de impactos e combate à desertificação em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Todos os projectos têm como finalidade a “sustentabilidade” e “continuidade” depois de terminado o tempo de duração das actividades previstas, através de equipas que vão ser formadas durante esse período.

Projectos em espera quatro anos

Com o objectivo de “fomentar a investigação” na área das geociências ambientais, foi constituído, em 2015, na cidade de Praia, Cabo Verde, o Centro de Investigação Climática e Aplicações para a CPLP e África (Ciiclaa). Vinte e duas instituições públicas dos Estados-membros da CPLP juntaram-se para cumprir uma recomendação da quinta reunião de ministros do ambiente da CPLP, em Maio de 2012. Estiveram representados todos os países da comunidade, com excepção de Angola, que passou a integrar o Ciiclaa mais tarde, com a entrada da respectiva instituição meteorológica. Quatro anos depois da consagração, continua sem sair do papel.

Foto CIICLAA

O problema foi o “arranque”, explica Sérgio Ferreira: “Tivemos um compromisso inicial do Governo de Cabo Verde, uma vontade expressa publicamente, de que iriam apoiar para iniciarmos actividades.” O apoio previsto rondava os 110 mil euros, mas a vontade não se concretizou por causa da mudança de Governo no país. Agora, o incentivo está em “fase de renegociação”. Sérgio admite também que, sendo o Ciiclaa “um centro da CPLP” a actuar numa “área estratégica”, seria mais fácil encontrar apoios nos canais da comunidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além do apoio do Governo cabo-verdiano, o Ciiclaa também se financia através do papel que desempenha como “agência de execução”. As instituições apresentam esboços para serem desenvolvidos pelo centro, que trata de arranjar o financiamento e “cobra uma taxa pela gestão do projecto.”

As verbas do crowdfunding que o Centro de Investigação está a promover serão direccionadas para a organização do Fórum do Clima e o reflorestamento de Cabo Verde, com 870 árvores, uma iniciativa paralela da ADAD (é plantada uma árvore por cada dez euros doados). A primeira meta do crowdfunding é atingir os 8700 euros até ao final de Julho.

Mais populares A carregar...

O Fórum do Clima está agendado para os dias 24 a 26 de Setembro, na cidade da Praia, e conta com o apadrinhamento do Governo cabo-verdiano. Para além de um painel debruçado sobre a componente científica, com apresentação de “cerca de 50 trabalhos já seleccionados”, o fórum vai ter um segundo quadro para discutir cooperação e financiamento, onde vão ser apresentados os trabalhos que o Centro de Investigação Climática já tem prontos para colocar em acção. Mais ainda, com o Fórum do Clima, o Ciiclaa quer “mobilizar novos parceiros públicos e privados” dos países membros da CPLP para que o projecto do Centro de Investigação Climática possa passar do “bla bla bla” para a acção.