Qual é a empresa, qual é ela, onde há reuniões em cabines de teleférico e qualquer um pode ser DJ?

Em 2018, foi considerada uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal pela revista Exame. Percebe-se porquê ao olhar para estas fotografias, captadas na sede da Partteam & Oemkiosks, em Famalicão. Por estes 900 metros quadrados espalham-se 37 pessoas que se dedicam a desenvolver e fabricar quiosques multimédia, mupis digitais, mesas interactivas, equipamentos self service e outras soluções digitais. Um ambiente tecnológico que se torna, literalmente, palpável, por exemplo, na cafetaria que funciona como showroom: existem ecrãs interactivos para registar pedidos e ecrãs na parede com os menus.

Mais coisas surpreendentes: há música em quase todas as áreas, incluindo uma mesa de mistura para quem ousar ser o DJ do dia; quase todas as salas têm paredes de vidro; há um palco para conferências, cabines de teleférico a funcionar como salas de reunião e a típica mesa de pingue-pongue para descontrair; na fábrica, ali ao lado, os colaboradores andam de trotinetes; na cozinha, há sempre fruta fresca, água, café e snacks. O ambiente é "descontraído" e "todos gostam de receber visitas", afiança a Lemon Works, que visitou a empresa, em mais um momento de Living Offices. "Embora as equipas estejam distribuídas por várias salas, as portas estão sempre abertas e todos circulam livremente pelo escritório."

Este é o segundo episódio da terceira temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para "mostrar e celebrar escritórios, portugueses, que fazem a diferença na vida das pessoas". A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar.

