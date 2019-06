Ser Voluntário… na Quinta Essência

Segundo o Inquérito Piloto ao Trabalho Voluntário, realizado em 2012, cerca de 12% da população residente com 15 ou mais anos tinha feito nesse ano voluntariado ou participado em acções de voluntariado. Um número, contudo, abaixo da média da União Europeia, que se situava nos 24%. Cada vez mais pessoas querem começar a realizar voluntariado regularmente, mas a questão muitas vezes colocada é: Por onde começar? Nós damos uma ajudinha.

Área Geográfica: Sintra

Tema: Pessoas com deficiência

A Associação Quinta Essência (QE) — uma Nova Linguagem para a Incapacidade é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sediada na Abrunheira, em Sintra, que tem como missão promover a qualidade de vida, o desenvolvimento do pleno potencial e a integração social de pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, maiores de 16 anos de idade.

Na origem da Associação QE está um grupo de pais e técnicos que acreditaram ser possível criar uma mudança de atitudes no trabalho com pessoas com dificuldades de desenvolvimento intelectual, na sua aceitação e integração social e profissional. A filosofia da Associação QE tem como base o modelo de intervenção Gentle Teaching, que se baseia na pedagogia da interdependência humana e na consciência de que a base das necessidades do ser humano está no estabelecimento de relações autênticas.

O objectivo principal da Associação QE é a implementação de acções relacionadas com a habilitação, a reabilitação e o apoio a jovens e adultos com incapacidade, bem como todas as actividades inerentes ao desenvolvimento da sua autonomia e inclusão social.

Quinta Essência Site

Facebook

[email protected]

21 915 47 40

Actualmente, a Associação QE contempla três respostas: o Centro de Actividades Ocupacionais, residências e o Centro de Investigação e Desenvolvimento. Nas respostas sociais dos dois primeiros são delineados e implementados programas individualizados com o intuito de assegurar o bem-estar, a realização, a segurança e a qualidade de vida de todos os utentes, promovendo a sua autonomia e inserção social através do desenvolvimento das competências funcionais, sociais e socioprofissionais. O Cento de Investigação e Desenvolvimento tem como principais objectivos: planear, organizar, liderar, coordenar e monitorizar as actividades de investigação, desenvolvimento, inovação e qualidade da Associação QE, por forma a garantir a melhoria contínua do serviço prestado.

Qual o impacto da associação?

A associação dá resposta a 70 pessoas no Centro de Actividades Ocupacionais e 24 pessoas em residências, com idades compreendidas entre os 18 e os 56 anos, e 25 pessoas em experiências de integração socioprofissional semanalmente.

No final de 2018 a Associação QE registou 37 voluntários nacionais e nove internacionais.

Como podes ajudar?

apoio aos utentes e educadores que participam nos projectos e actividades dinamizados nos diversos ateliers da Associação QE, visando essencialmente a qualidade de vida e o bem-estar, o desenvolvimento da funcionalidade e autonomia e o reforço da rede social de suporte;

apoio a eventos e actividades pontuais que visam a apresentação da Associação QE e da sua missão, a melhoria e manutenção de alguns dos espaços pedagógicos e equipamentos, o contacto e relacionamento com os utentes da Associação QE.

Quando precisam de ti?

A disponibilidade deve ser vista junto da Associação QE.