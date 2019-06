Prédio Coutinho

O prédio Coutinho faz parte da Sky Line de Viana há 40 anos, é um dos melhores prédios da cidade, está para ser deitado abaixo por uma fortuna. Há uma visão neo-ruralista de couves e vacas e casinhas que não tem nada a ver com o que se entende hoje por cidade, um puzzle de estéticas, de épocas, de modos de ver, coexistindo cada qual com o seu peso específico. Os autarcas ruralistas devem impor as suas ideias na obra nova, respeitando o que os anteriores fizeram. O tour de force que, há décadas, martiriza os donos do prédio, não tem nenhuma razão razoável. Façam novo segundo as suas ideias e deixem a cidade guardar o que o tempo desenhou. E gastem bem o dinheiro comum. São 13 andares que têm um horizonte longínquo, com jardim e rio, duma arquitectura de época que, aliás, solicitou a sua classificação como imóvel de interesse público. Os autarcas (e o primeiro-ministro) que o classificaram de “aborto,” não têm nenhuma competência sobre o assunto. Também em Lisboa faríamos bem em ter alguns prédios altos, se libertassem superfície para espaço verde.

Artur Carvalho, Lisboa

Comboios a apodrecer

​É pena que só agora se tenham lembrado de reparar/modernizar as centenas de máquinas e carruagens da CP, reabrindo oficinas. É uma tristeza quando se passa, por exemplo no Entroncamento, ver o estado a que chegou o parque ferroviário nacional, pago com o dinheiro dos contribuintes.

Ainda hoje não compreendo porque se abateram dezenas de carruagens do Metro e se alienaram composições da CP que, modernizadas, poderiam ainda, por bons anos, ter prestado bons serviços aos cidadãos. Na Áustria, Reino Unido e Suíça circulam carruagens com mais de sessenta anos mas completamente renovadas. Claro que modernizar a ferrovia iria dar cabo dos negócios dos políticos e patos bravos que construíram auto-estradas em todo o lado, algumas delas de utilidade muito duvidosa, isto muito antes da troika aterrar em Portugal.

Manuel Alves, Lisboa

A escola actual cumpre?

A escola fomenta a desigualdade entre os mais e menos desfavorecidos. Este é o resultado das mais recentes investigações, nomeadamente da fundação Belmiro de Azevedo. Quais serão as causas? Edifícios e espaços desadequados? Equipamento absoleto? Meios humanos insuficientes e mal preparados? Programas pobres e desadaptados? Sim, apesar de muitas escolas terem sido requalificadas recentemente, a maioria não está à altura de um modelo de ensino para o séc. XXI. Os recursos humanos para além de insuficientes, estão mal preparados e carecem de muita motivação para prosseguir. Quanto aos programas, continuam, na sua maioria, a ser estruturados e planificados de acordo com a ideologia subjacente a um poder central que todo controla. <_o3a_p>

<_o3a_p> Gens Ramos, Porto