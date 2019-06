Apartheid climático: os pobres que paguem a crise (climática)

É hoje apresentado em Genebra, ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, um relatório coordenado por Philip Alston, que fala de um apartheid climático que vai aumentar a desigualdade no acesso a direitos básicos como a saúde, água e alimentação e trazer riscos para a própria democracia. O facto de as alterações climáticas afetarem de forma desproporcional os mais pobres não é novidade. O que é novo é a dimensão do que enfrentamos, que vai impor custos às populações vulneráveis sem precedente na história recente.

Continuar a ler