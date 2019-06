Não se sabe quem atirou a primeira pedra, mas o movimento LGBTI+ nunca mais foi o mesmo

50 anos da revolta de Stonewall

Há 50 anos, a polícia entrou de rompante no Stonewall Inn, um bar de Nova Iorque, frequentado por gays, lésbicas, “trans” e prostitutas, na madrugada do dia 28 de Junho de 1969. Pela primeira vez, a comunidade ripostou e a história aconteceu. As revoltas de Stonewall foram “uma ruptura” com o que existia e uma “matriz” para vários movimentos espalhados pelo mundo. Mas nunca ressoaram em Portugal.