“Não interfiram nas eleições”, pede Trump a Putin

O Presidente russo, Vladimir Putin, encontrou-se com Donald Trump, para uma reunião esta sexta-feira em Osaka, à margem da cimeira do G20. À entrada para o encontro, o Presidente dos EUA foi questionado sobre se ia falar na suspeita de interferência russa nas eleições presidenciais de 2016. Trump desvalorizou a pergunta mas de dedo no ar dirigiu-se directamente a Putin, que estava ao seu lado: “Não interfiram nas eleições, por favor.”

Na última cimeira do G20, em Buenos Aires no final de Novembro, os dois presidentes tinham um encontro marcado, mas que foi cancelado por Trump como resposta à apreensão de três navios ucranianos no Mar de Azov.

Desta vez, Trump afirmou ser “uma grande honra estar com o Presidente Putin” e explicou querer discutir “comércio” e “desarmamento”. “Muitas coisas positivas vão sair deste relacionamento”, acrescentou o Presidente dos EUA.

Enquanto eram abordados pelos jornalistas que os questionavam à entrada para a reunião, Trump voltou a fazer referência às “notícias falsas” que frequentemente acusa os media de propagarem nos EUA. “Livrem-se deles. Fake news é uma grande expressão, não é? Vocês não têm esse problema na Rússia, mas nós sim”, disse Trump, dirigindo-se a Putin. Em inglês, o líder russo respondeu: “Também temos, é igual.”