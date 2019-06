Jovem e idoso morrem no sul de Espanha devido à onda de calor

Um jovem de 17 anos morreu na madrugada desta sexta-feira no Hospital Reina Sofía, em Córdoba, no sul de Espanha, depois de ter sido internado por causa de uma insolação. De acordo com as autoridades de saúde da Andaluzia citadas pelo El País, o jovem estava a trabalhar no campo durante a tarde desta quinta-feira quando se sentiu mal e mergulhou numa piscina para se refrescar. No entanto, quando saiu da água, disse estar tonto e começou a ter convulsões, sendo depois transportado para o hospital por volta do meio-dia, onde acabou por morrer já de madrugada.

Também em Espanha e na tarde desta quinta-feira, um homem de 80 anos desmaiou devido ao calor numa rua movimentada de Valladolid, cidade no nordeste do país. Embora os serviços de emergência tenham sido logo accionados, o homem acabou por morrer por volta das 17h50, mesmo antes de receber assistência médica. Em Múrcia, um agricultor de 45 anos foi internado e está em estado grave, apresentando sintomas de insolação.

A onda de calor causada pela massa de ar quente vinda do Sara (Norte de África) está a causar temperaturas extremas na Alemanha, na Suíça, em França e em Espanha, onde os termómetros rondam os 40 graus Celsius. No total, já se contabilizaram cinco mortes devido à vaga de calor. Em Milão, Itália, um sem-abrigo de 72 anos foi encontrado morto perto da gare central, vítima do calor, segundo as autoridades, e em França a morte de três pessoas nas praias da costa sul foi associada ao choque térmico.

Na província de Tarragona, em Espanha​, as altas temperaturas estão a ajudar à propagação de incêndios em várias localidades rurais. Mais de seis mil hectares já arderam em Tarragona, nas regiões de Torre de l'Espanyol, Vinebre, Palma d'Ebre, Flix e Maials. O ministro interior espanhol, Miquel Buch, classificou este grande incêndio como um acontecimento nunca visto nos últimos 20 anos. Um membro do corpo de bombeiros que combatia um destes incêndios foi transferido para um centro hospitalar também devido a uma insolação.

Em Espanha, o instituto meteorológico (AEMET) divulgou uma série de recomendações relativas ao calor (beber muitos líquidos, cobrir a cabeça, não fazer exercício a meio do dia) e advertiu para o “risco extremo” de incêndios em regiões como Catalunha, Aragão, Navarra e Extremadura. Por sua vez, o serviço meteorológico francês activou pela primeira vez o alerta de calor extremo, com quatro departamentos no sul colocados no nível vermelho de vigilância devido às previsões de temperaturas de 42 a 45 graus nos próximos dias. O Governo Francês chegou mesmo a cancelar os exames nacionais para os alunos entre os 14 e os 15 anos por causa do calor.

Portugal ainda não foi afectado pela onda de calor que assola a Europa Central devido à “influência marítima” de uma depressão atmosférica vinda do Atlântico, que fez com que “o ar estivesse mais húmido e menos quente”, mas o calor não tardará a chegar. A massa de ar quente vinda do Sara (Norte de África) está a deslocar-se para Oeste, fazendo com que Portugal ainda seja atingido por parte deste calor, sobretudo na região Interior nos próximos dias.