Detidos alegados incendiários que mataram uma pessoa na baixa do Porto

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve os presumíveis autores de dois incêndios ateados numa residência de um prédio na Rua Alexandre Braga, na zona do Mercado do Bolhão, na baixa do Porto, a 2 de Março.

Segundo indica a PJ em comunicado, os detidos têm idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos, e dois deles são de nacionalidade portuguesa e têm antecedentes criminais.

De acordo com a PJ, os fogos terão sido provocados pelos detidos, com recurso a um produto acelerante de combustão, em duas datas distintas, tendo o segundo assumido proporções muito graves que vieram a provocar a morte de um dos residentes.

“Na madrugada do dia 2 de Março de 2019, os detidos terão provocado a ignição, em três pontos distintos das escadas, painéis e suportes em madeira de acesso ao terceiro andar, do prédio onde vivia uma octogenária com os seus filhos, vindo a provocar a morte de um deles. Dias antes, os mesmos autores já teriam provocado uma ignição no mesmo prédio, contudo esta não teve desenvolvimento, por razões alheias à sua vontade”, afirma a PJ em comunicado.

Para além da morte de um dos moradores e dos ferimentos e intoxicação por inalação de fumo em alguns vizinhos, a habitação ficou destruída e a estrutura do edifício, à data em trabalhos de requalificação, ficou seriamente danificada. Segundo a PJ, o incêndio, não fosse a intervenção dos Bombeiros Sapadores do Porto, “poderia ter provocado a destruição dos prédios confinantes, de natureza comercial e habitacional”.

“Desde a data dos factos e após inúmeras diligências de investigação, que incluíram várias inspecções realizadas por peritos de incêndios, a Polícia Judiciária coligiu matéria probatória que conduziu às detenções, buscas e apreensão de diversos bens e equipamentos relacionados com estes factos”, lê-se no comunicado.

Os detidos, com idades entre os 20 e os 40 anos, dois deles de nacionalidade portuguesa, estes com antecedentes criminais, vão ser presentes à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

"Catástrofe”, disse Moreira

As suspeitas de fogo posto surgiram pouco depois do incêndio neste prédio, comprado por investidores chineses.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O tema chegou à Assembleia Municipal do Porto a 11 de Março, com o presidente da câmara a afirmar que seria “absolutamente terrível” se se confirmarem as suspeitas de mão criminosa. “É uma catástrofe que podia ter tido outra dimensão. Vitimou uma pessoa e eu só digo que espero que não seja verdade.”

No dia 5 de Março, o Jornal de Notícias avançava que havia relatos de senhorios que contratavam “capangas” para intimidarem os inquilinos, sobretudo idosos, existindo mesmo ameaças de morte.

Naquela reunião da Assembleia Municipal, Rui Moreira reconheceu que existem pressões do mercado imobiliário, não apenas no parque habitacional privado como na habitação social.