Portugal volta a ter voos directos para a China

A partir de finais de Agosto, a companhia aérea chinesa Capital Airlines volta a garantir ligação entre Pequim e Lisboa. A empresa tinha suspendido a rota luso-chinesa no Outono de 2018.

A Beijing Capital Airlines​, segundo adianta a agência Lusa, confirmou que já tem o início dos voos autorizado pela Administração da Aviação Civil da China.

A partir de 30 de Agosto, Portugal volta assim a ter uma ligação directa com Pequim – ou quase directa, já que inclui paragem técnica em Xi'an, na região de Guanzhong, no Noroeste da China. A rota anterior tinha como destino final Hangzhou, na costa leste do país, com uma paragem na capital.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os voos serão realizados em A330 (até 440 passageiros) três vezes por semana. No site da companhia aérea já se podem reservar voos Lisboa-Pequim: há preços “especiais” (modalidade com mais restrições) tanto em económica como em executiva, com ida-e-volta desde cerca de 500 euros (na primeira) ou 2000 euros (na segunda); optando por outras modalidades de bilhete, os preços podem aumentar muito.

Segundo dados da empresa, no primeiro ano em que voou para Portugal, a Capital Airlines transportou mais de 80 mil passageiros, com uma taxa de ocupação média de 80% (que chegou aos 95% em época alta).

A Capital Airlines é detida em parte pelo grupo chinês HNA, que já foi accionista do grupo proprietário da TAP mas que alienou a sua posição em Março.