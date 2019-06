Papagayo, a praia eleita como a melhor de Espanha

“Finas areias brancas"e “águas tranquilas”, lê-se na ficha oficial da Papagayo no guia do Turismo de Lanzarote. A dado passo, também se acrescenta “vento: não”. Situada na costa oeste de Playa Blanca, Lanzarote, ilhas Canárias, Papagayo é a melhor praia de Espanha para este Verão, segundo a votação que decorreu nos últimos meses junto dos leitores da versão espanhola da influente Condé Nast Traveler.

O que a torna “a melhor"? “Será a sua situação privilegiada, nessa enseada perto o suficiente para chegar comodamente, longe o suficiente para que ninguém nos incomode. Serão as suas águas esmeralda... será o seu TODO” (sic), lê-se no texto que destaca a vitória papagaiana nesta competição que a revista realiza anualmente.

E a playa n.º1 tem mais que se lhe diga, entre o “jogo de verdes e azuis” que pode parecer “irreal”, o seu “recolhimento” e a forma em concha, uma “extensão de areia rodeada de rochas que lhe conferem um ar mais selvagem”.

A praia, naturalmente de encher o olho e integrada no Monumento Natural dos Ajaches (uma reserva natural), integra uma corrente de praias conhecidas precisamente como Playas de Papagayo, uns dois quilómetros com uma meia dúzia de praias de assombro. Ficam próximas da aldeia turística de Playa Blanca.

Quanto a temperaturas, assinale-se que Lanzarote é um paraíso para os friorentos: tem temperaturas amenas ao longo de todo o ano (as médias vão dos 18ºC do Inverno aos 25ºC no Verão, com uns saltos aos quase 30ºC de vez em quando). E as águas? A temperatura mínima serão uns 18º e a média 20º; e pode ir até 23º de Junho a Outubro.

Conselho de quem sabe: aproveite-a todo o dia mas não deixe de ficar para o espectáculo do pôr-do-sol.

Depois da Papagayo, os leitores, de entre as melhores de cada comunidade, escolheram Cala Cortina (Múrcia), Torimbia (Astúrias), Valdevaqueros (Andaluzia), Pechón (Cantábria), Figueiras (Cíes, Galiza), Es Racó de s´Alga (Ses Salines, Formentera, Baleares), La Concha (a de San Sebastián, País Basco), Norte (Peñíscola, Comunidade Valenciana), Sa Futadera (Tossa de Mar, Girona, Catalunha).