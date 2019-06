Adegga leva um mar de vinhos a Carcavelos

Este fim-de-semana, 29 e 30 de Junho, o Campus da Universidade Nova SBE, em Carcavelos, recebe pela primeira vez o Adegga Festival. Ao cenário próximo da praia juntam-se mais de 500 vinhos de Portugal e, a acompanhar, um barbecue de marisco. O evento decorre das 15h às 22h no sábado e até às 20h no domingo.

Em destaque no festival estão os “50 melhores vinhos de Verão” escolhidos por André Ribeirinho, co-fundador do Adegga; as experiências Adegga Bio (uma selecção de vinhos biológicos, biodinâmicos, sustentáveis e até naturais); Adegga Ânfora (com incidência nos vinhos com estágio ou fermentação em ânforas de barro ou talhas); e o Adegga Rising Stars (para novos projectos e enólogos em ascensão).

O barbecue tem a assinatura do chef Joe Best e entre o marisco​ seleccionado, que irá ser cozinhado na grelha, encontra-se a lagosta da costa nacional.

Os vinhos são provenientes de 50 produtores e poderão ser provados com a ajuda da tecnologia SmartWineGlass que permite guardar as marcas visitadas e os vinhos provados através do envio automático de um e-mail personalizado.

Para quem não quiser levar o carro, a organização disponibiliza um serviço de shuttle de e para Lisboa, a cada meia hora.

Informações Preços: Os bilhetes Prova (25€, 15€ comprado online) dão acesso aos 500 vinhos disponíveis. O bilhete Loja (40€) permite converter o valor de acesso em compras na loja Adegga. O bilhete Duplo (60€) é para duas pessoas que queiram provar e comprar vinhos no evento. Mais informações em adegga.com/festival