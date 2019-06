Portugal assegura medalha no futebol de praia. Resta saber qual

A selecção portuguesa de futebol de praia venceu nesta sexta-feira, por 3-2, a Ucrânia, após prolongamento, e apurou-se para a final dos Jogos Europeus, em Minsk, assegurando desde já uma medalha.

A formação comandada por Mário Narciso, medalha de bronze nos Jogos Europeus de 2015, em Baku, no Azerbaijão, abriu o marcador no primeiro tempo, por Madjer, mas os ucranianos operaram a reviravolta, através de Oleksandr Korniichuk e Yaroslav Zavorotnyi.

Já sem Belchior, expulso, Portugal chegaria ao empate no terceiro período, por intermédio de Rui Coimbra. Um golo que obrigou à disputa do prolongamento, durante o qual Léo Martins assegurou o triunfo luso.

Na final, que começa no sábado às 16h30, Portugal vai discutir a medalha de ouro com a Espanha, que bateu a Suíça na outra meia-final, por 5-3. Antes, é a vez de Suíça e Ucrânia discutirem a medalha de bronze (15h).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O “capitão” da selecção, Madjer, destacou a vontade de “fazer história” e conquistar no sábado a medalha de ouro. “Não sobra confiança, mas temos os pés assentes na terra e sabemos que podemos fazer história”, explicou.

Depois do bronze em Baku 2015 que a selecção de Portugal sabe o quer: “Objectivo conseguido, mas foi um jogo bastante complicado. Sabemos que a Ucrânia nos tem feito a vida negra, sabíamos que ia ser um jogo complicado, que ia ser decidido nos detalhes, foi isso que aconteceu. Propusemo-nos a fazer melhor do que em Baku e queremos o ouro”.

Quanto ao frente a frente com Espanha, um adversário habitual no calendário português, Madjer é taxativo. “Já estamos fartos de jogar com a Espanha, que está a fazer um excelente trabalho, mas acho que, com esta união e entreajuda, é difícil vencerem-nos”.