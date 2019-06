Nadal e Federer na mesma metade em Wimbledon

A decisão de posicionar Rafael Nadal no terceiro lugar da lista de cabeças de série de Wimbledon, apesar de figurar no segundo posto do ranking ATP, centrou as atenções do sorteio na colocação do espanhol no quadro masculino, que se inicia na segunda-feira. E será na metade inferior que Nadal irá procurar singrar até à final, tendo Roger Federer como principal concorrente.

Novak Djokovic, número um do ranking e campeão em título, convive na metade superior com Kevin Anderson, a quem ganhou na final de 2018, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Milos Raonic, finalista em 2016.

João Sousa (66.º ATP) terá como primeiro adversário o wild-card Paul Jubb, o primeiro britânico a sagrar-se campeão universitário dos EUA. No regresso ao país natal, o britânico de 19 anos voltou a competir no circuito profissional e, graças a um wild-card, entrou no qualifying do ATP 250 de Eastbourne, onde venceu Denis Istomin (105.º) e Andrey Rublev (81.º), antes de perder na estreia no quadro principal. Embora Jubb apresente um ranking (472.º) que não faz jus ao seu valor e veja a relva como aliada, Sousa tem a seu favor a maior experiência em torneios do Grand Slam.

Andy Murray está confirmado no quadro de pares, onde actuará ao lado do francês Pierre-Hugues Herbert.

No quadro feminino, destaque para o duelo de gerações entre Venus Williams, de 39 anos, e a também norte-americana Cori Gauff, de 15. Venus vai competir em Wimbledon pela 22.ª vez, enquanto Gauff é a mais jovem tenista a alguma vez ultrapassar o qualifying do torneio britânico.

A metade superior do quadro ficou recheada de antigas campeãs, com a nova número um, Ashleigh Barty, a concorrer por um lugar na meia-final com a detentora do título, Angelique Kerber, Serena Williams, Garbiñe Muguruza e Maria Sharapova.