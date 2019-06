Minsk 2019: Portugal falha acesso à final no ténis de mesa

Portugal vai disputar a medalha de bronze no torneio de ténis de mesa por equipas dos Jogos Europeus, em Minsk, depois de perder por 3-0 com a Alemanha, ficando impedido de revalidar o título conquistado há quatro anos, em Baku.

Depois de ter afastado as mais bem cotadas França e Grã-Bretanha, a equipa portuguesa, 12.ª do ranking mundial, foi impotente para travar a poderosa Alemanha, terceira, cuja superioridade é traduzida pelos números claros do seu êxito.

No jogo de pares, João Monteiro e Tiago Apolónia perderam por 3-0 com Timo Boll e Patrick Franziska, com a experiência germânica a ditar a diferença nos momentos-chave, num triunfo por 12-10, 11-7 e 16-14, sendo que Portugal desperdiçou dois pontos para vencer o último parcial.

Marcos Freitas, 34.º do ranking mundial, encontrou Dmitrij Ovtcharov, 12.º, que o venceu de forma concludente, por 3-0, com os parciais de 11-8, 11-2 e 11-6.

Tiago Apolónia, 43.º, tentou contrariar a tendência, e ainda esteve a vencer por 2-0 (duplo 11-7), mas Patrick Franziska, 16.º do mundo, impôs-se depois com 11-8, 11-5 e 11-6, sendo que o luso chegou a liderar a “negra” por 6-5.

Portugal vai discutir no sábado a medalha de bronze, às 15h, com o derrotado do encontro entre a Dinamarca e a Suécia. Caso conquiste o bronze, o ténis de mesa português melhora o seu desempenho face a Baku 2015, depois de Fu Yu já se ter sagrado campeã de singulares femininos em Minsk.