Ana Catarina Nogueira apurada para meia-final do WPT

Ana Catarina Nogueira garantiu nesta sexta-feira a presença nas meias-finais do Euro Finans Swedish Padel Open 2019, prova do World Padel Tour. A jogadora portuense, número 18.º do ranking, que faz parelha com a espanhola Paula Josemaría, beneficiou da lesão de Gemma Triay para garantir um lugar entre as quatro melhores duplas da etapa sueca.

Depois de conseguir uma excelente presença nos quartos-de-final do Master de Valladolid na semana passada, Ana Catarina Nogueira irá, assim, somar na Suécia pontos importantes, ficando mais próxima de atingir o objectivo de terminar a época no top-16 e garantir a presença no Master Final de Barcelona, em Dezembro.

Após afastarem, em Bastad, as duplas Sofia Araújo/Maria Virginia Riera e Nelida Brito/Aranzazu Osoro Ulrich, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría seguiram directamente para as meias-finais com a lesão da espanhola Gemma Triay, sétima do ranking da WPT.

Neste sábado, para garantir a presença na final do Open de Bastad, a padelista portuguesa terá que deixar pelo caminho a dupla espanhola formada por Alejandra Salazar (1.º do ranking) e Ariana Sánchez (4.ª).