AC Milan afastado da Liga Europa por quebrar fair play financeiro

O AC Milan foi, esta sexta-feira, impedido de participar na Liga Europa na época 2019-20 pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). A sanção ao emblema italiano prende-se com quebras às regras do fair play financeiro impostas pela UEFA.

O órgão judicial desportivo investigou dois períodos distintos, que se estendem entre 2015 e 2018 e identificou violações ao sistema que procura garantir um equilíbrio entre as verbas gastas em contratações e as receitas de vendas.

Nos anos investigados pela UEFA, a formação italiana gastou cerca de 244 milhões de euros em reforços, encaixando perto de 78 milhões com transferências. O emblema rossoneri terminou a época passada na quinta posição da Série A, classificação que dá direito à participação na fase de grupos da Liga Europa.

Com o afastamento dos milaneses, o derradeiro lugar com presença garantida na competição será ocupado pela Roma, orientada pelo técnico português Paulo Fonseca. O Torino, que terminou a época na sétima posição, terá direito a disputar a pré-eliminatória de acesso à competição europeia.