Governo e Casa da Arquitectura fazem acordo para promover arquitectura portuguesa

O Ministério da Cultura e a Casa da Arquitectura vão estabelecer esta sexta-feira uma parceria para estimular a divulgação, conservação, estudo e acessibilidade da arquitectura contemporânea portuguesa, junto dos profissionais, estudantes e públicos, revelou o Governo. Será também assinado um protocolo entre a Casa da Arquitectura e a Direcção-Geral das Artes, para depósito das representações oficiais portuguesas nas edições da Bienal de Arquitectura de Veneza.

O anúncio da parceria vai ser feito esta sexta-feira pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, em Matosinhos, e tem como objectivo promover a arquitectura contemporânea portuguesa, pelo que a tutela se dispõe a “apoiar as actividades desenvolvidas pela Casa da Arquitectura entre 2019 e 2020”. Estas actividades incluem não só o tratamento preventivo e arquivístico de acervos, espólios e colecções nacionais e internacionais, como também a promoção e divulgação pública da arquitectura e a realização de exposições. “Com este passo, o Ministério da Cultura assume a importância da arquitectura como disciplina transversal para o estudo das cidades, para a vivência das comunidades e para a intervenção no território, promovendo as boas práticas da criação artística e a sua preservação”, considera, em comunicado.

Na mesma altura, vai ser também assinado um protocolo entre a Direcção-Geral das Artes e a Casa da Arquitectura, relativo ao depósito do acervo das representações portuguesas na Bienal de Arquitectura de Veneza. O acordo, que tem a duração de três anos, assegura a integração nos arquivos da Casa da Arquitectura dos materiais, estudos e conteúdos relativos ao papel da arquitectura nacional em contexto artístico internacional.

Graça Fonseca, acompanhada da secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, também estará hoje em Guimarães, para a sessão de assinatura do protocolo que formaliza a cedência de 15 obras de arte da Companhia de Seguro de Crédito (Cosec), ao Museu de Alberto Sampaio. Na ocasião será inaugurada uma exposição desta colecção, que inclui seis tapeçarias e nove pinturas de artistas portugueses dos século XIX e XX.