Donna Ferrato: morte à violência contra as mulheres! Pim!

Havia alguma confusão na sala e a pergunta mal se ouviu. Certo é que quando Donna Ferrato percebeu o quase-sussurro reagiu como se lhe tivessem espetado uma faca no peito. Cambaleou um pouco, pôs uma mão na testa enquanto repetia incrédula: “Oh meu Deus! Oh meu Deus!” O homem no meio de uma pequena multidão queria saber se a fotografia que estava nas costas de Ferrato — uma das mais icónicas imagens desta artista norte-americana, que mostra a agressão de um homem a uma mulher — “era mesmo real”. Antes da resposta incisiva, um sentimento de vergonha alheia varreu o pequeno espaço do Círculo de Bellas Artes, em Madrid, onde se pode ver a obra pioneira desta fotógrafa aguerrida que há quase quatro décadas reporta os mais variados casos de violência doméstica e de abusos contra as mulheres, sobretudo nos EUA.

