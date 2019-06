Arquitectos e designers de interiores transformam mosteiro em casa de luxo

Cheira a tinta fresca, ouvem-se berbequins, há mobiliário ainda embalado, almofadas empilhadas, restos de papel de parede no chão. Arquitectos e decoradores dão os últimos retoques nos ambientes que estão a criar nas celas do Mosteiro da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, no âmbito da 4.ª edição do Sleep In Porto, a mostra de arquitectura e design de interiores que inaugura nesta sexta-feira.

No mosteiro vive-se um ambiente de azáfama, antes da abertura ao público. Em tempos, ali viveram os monges, mas até 13 de Julho o espaço do claustro e das celas transforma-se em quartos, cozinha ou casa de banho como se de uma casa verdadeira se tratasse. O desafio colocado a todos os profissionais é para que decorem os espaços a partir de um tema e para personagens com histórias imaginárias.

O tema é o amor, We Love Portugal. E como amores há muitos, a cada profissional calhou um. Por exemplo, à arquitecta de interiores Zaida Mendes, de Cascais, o desafio é o do “Amor Incondicional”. A criadora imaginou um pai, Tarcisio, e uma filha, Aline Jordão Mendonça, que chegaram a Portugal vindos de São Paulo, Brasil, para a jovem fazer uma pós-graduação em artes. “Além do amor incondicional entre pai e filha, também há o amor entre Portugal e o Brasil”, justifica a arquitecta, apontando para o galo de Barcelos, o tapete com alusões aos azulejos típicos do Porto e as imagens dos santos para o pai rezar.

“[Os profissionais] pensam os espaços ao pormenor e encarnam as personagens”, sublinha Dina Souto Rosa, da organização do Sleep In Porto – um evento no qual os participantes não pagam para estar presentes, nem os visitantes pagam para ver a exposição e outras actividades que ali acontecem. “Não pagam para participar ao contrário do que acontece com outros eventos do género”, declara a organizadora, acrescentando que a iniciativa envolve milhares de euros, entre pinturas das paredes e outros arranjos feitos no espaço. O evento funciona por parcerias com empresas que suportam os custos dos trabalhos e cedem peças de mobiliário e de decoração. “Não seria possível de outra forma”, reconhece Dina Souto Rosa.

Clientes imaginários para cenários reais

Mais à frente está a decoradora Cristina Acher que confessa que “ter um cliente imaginário é extraordinário, sobretudo quando a Dina [Souto Rosa] dá livre-trânsito” à criatividade dos profissionais. Acher, que participa pela quarta vez, desenvolveu um cenário em tons preto e branco para o fotógrafo alemão Dener Shulz, na casa dos 50 anos, que passa a vida a viajar pelo mundo. “As celas são um desafio porque sabemos a história do espaço e é um privilégio criarmos um ambiente contemporâneo muitos anos depois”, diz.

Quase todas as celas têm vista para a ponte de D. Luís e para o rio Douro, como o espaço do arquitecto Rui Maciel, do Porto, onde o PÚBLICO encontrou o profissional a colar papel francês de parede no tecto da cela para lhe dar um estilo palaciano. Neste quarto luxuoso, tudo é colocado ao pormenor para o arquitecto conseguir cumprir a temática “Amor de Perdição”, à medida da personagem imaginária, a argentina Maria Belén de Muñoz Rodriguez e Mora, filha de um embaixador, que se apaixonou por um músico de rua à porta do café Magestic. O casal vive esse amor neste quarto romântico com uma das paredes forrada de espelho e pufes franceses feitos de arame trabalhado. Por ali há ainda uns pendentes pretos de pele que o arquitecto trouxe, há alguns anos, de Marrocos e vai utilizar pela primeira vez nesta “montra com requinte”, onde já costuma participar.

Já o designer Fabián Pellegrinet decorou o espaço “O Amor que Fica” para o filipino Jung Kawatsu. O profissional desenhou propositadamente várias peças de mobiliário, como uma cama com 88 torres dos clérigos feitas à mão, inspirada na vista da janela para a Torre dos Clérigos e a ponte D. Luís, descreve ao PÚBLICO. Por ali, há um sofá estofado com tecido francês, inspirado na Torre Eiffel. “Este quarto é uma homenagem ao Barroco, ao Porto e a Paris”, resume o designer que tem uma marca de móveis na capital francesa.

Uns metros à frente, está a decoradora Nuska Flemming a recriar o quarto “Amor Próprio” para a escocesa Corinne Macduff, que pertence a um antigo clã. “Por coincidência, o meu nome também é de um clã escocês, embora eu seja portuguesa”, revela divertida, acrescentando que também se inspirou em Moçambique para os tecidos das almofadas e dos tapetes, as fotografias e as malas antigas e gastas.

Moda e decoração

A decoradora Ana Aveiro e o arquitecto Nuno Ribeiro dão vida ao quarto “Amor vadio”, onde se pode ver um aquário com peixes, num canto, para transpor o rio Douro para dentro de casa, descreve o arquitecto. “Este é um espaço cheio de arte, com um trompete e outras peças que o morador traz das suas viagens”, imagina Ana Aveiro. A dupla criou este ambiente influenciada pelo filme As Cinquenta Sombras de Grey e imaginou Philippe Guinot, um homem de negócios monegasco, sedutor, com alguns objectos mais eróticos no quarto.

Por ali, há ainda peças do designer e escultor Paulo Ramunni que criou a instalação escultórica “Dualidades”, feita de aço e de cobre, para o exterior do mosteiro, numa das entradas para a exposição. “É quase como estar a fazer uma escultura no ar por causa do peso e da leveza”, elucida o criador, acrescentando que “a ideia é que as pessoas interajam com a escultura ao passarem debaixo dela” quando entram no mosteiro. Recentemente, o escultor criou uma instalação para a fachada do centro comercial Via Catarina, no Porto, com mais de 20 esculturas de homens, mulheres e crianças, espalhadas pela fachada.

Edgar Gouveia, Miguel Costa Cabral, Ana Lencastre e Mafalda Lencastre, Manuela Pinto, Ana Alves, Margarida Barbosa e Francisco Neves são mais alguns dos profissionais que participam no Sleep in Porto. Há ainda exposições de escultura, pintura, fotografia, arte têxtil e floral. Hoje a designer Micaela Oliveira leva à passrelle do mosteiro coordenados com o tema “Amor em Tempo de Guerra”.