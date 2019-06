Harry e Meghan vão a África no Outono, em visita oficial e em família

No final do ano, Harry e Meghan vão fazer a sua primeira viagem oficial ao estrangeiro, em família, depois do nascimento do filho. O casal visitará a África do Sul, Angola e o Malawi e também fará uma visita de trabalho ao Botswana, a pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiro, informou o Palácio de Buckingham na quinta-feira.

“O duque e a duquesa estão ansiosos para conhecer muitos de vocês, no local, e continuar a aumentar a consciencialização sobre o trabalho de alto impacto que as comunidades locais fazem nas suas regiões e no exterior”, diz o comunicado na conta do casal no Instagram. “Esta será a sua primeira viagem oficial como uma família!”

Meghan, 37 anos, uma ex-actriz norte-americana, deu à luz Archie, o seu primeiro filho em Maio. Desde então, marcou presença num único evento oficial, participando numa parada militar em homenagem à rainha Isabel II. A viagem agora anunciada está agendada para o Outono.

Harry, 34 anos, neto da rainha e sétimo da linha de sucessão ao trono, vai com alguma regularidade à África do Sul devido ao seu trabalho. A próxima viagem trará memórias felizes ao casal, uma vez que foi esteve no Botswana pouco depois de o namoro ter começado, em Julho de 2016, e voltou no ano seguinte para uma escapadela romântica para celebrar o 36.º aniversário de Meghan.

Harry também comprou o diamante do anel de noivado de Meghan no Botswana, o maior produtor do mundo. Os media britânicos avançam que o casal poderiá mudar-se para África para prosseguirem o seu trabalho, uma vez que Harry é o representante real da Commonwealth.