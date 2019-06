Linha do Norte interrompida nos dois sentidos devido a incêndio

A Linha do Norte está cortada nos dois sentidos devido a incêndio perto de Pombalinho, Golegã, confirmou o PÚBLICO junto da CP e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém. O incêndio já foi dado como dominado e a circulação ferroviária deverá ser restabelecida em breve.

A CP disse ao PÚBLICO que a circulação está cortada entre as estações do Entroncamento e do Vale de Figueira.

Segundo o CDOS, o alerta para o incêndio foi dado às 13h57 e o fogo foi dado como dominado as 14h26, tendo mobilizado 23 operacionais, apoiados por seis veículos e uma aeronave.