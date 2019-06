Juiz castigado com aposentação compulsiva por violência doméstica

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) aplicou a pena de aposentação compulsiva ao juiz Vítor Vale, do Tribunal de Famalicão, envolvido num caso de violência doméstica, indicou nesta quinta-feira fonte judicial.

O Conselho Superior da Magistratura aprovou, por maioria, a aplicação da pena de “aposentação compulsiva” ao juiz por “ter assumido um comportamento incompatível com a dignidade indispensável ao exercício das suas funções”, refere a deliberação do CSM tomada em plenário a 18 de Junho.

Sete membros do CSM votaram pela aplicação da pena de aposentação compulsiva do magistrado, enquanto seis outros membros do mesmo órgão de disciplina defenderam que devia ter sido aplicada a pena de suspensão de exercício de funções.

Embora a acta da reunião não indique o nome do juiz sancionado e o acto concreto praticado, fonte judicial adiantou que se trata do juiz Vítor Vale, do Tribunal de Famalicão, envolvido num caso de violência doméstica. Em causa estará o teor injurioso e ameaçador de SMS e emails que enviou à ex-companheira.

Nas mensagens, o juiz chamou vários nomes à ex-companheira, usou linguagem obscena de cariz sexual e aconselhou-a a não “despertar o que há de pior” nele. A partir de Julho de 2011, data em que terminou a relação conjugal, passou a enviar à ex-companheira, via SMS e email, mensagens de texto e músicas, “ora declarando o seu amor por ela e o seu desejo de reatamento da relação afectiva, ora dirigindo-lhe expressões” ameaçadoras e injuriosas.

Atento ao resultado da votação do plenário do CSM, foi ainda designado para ser relator da decisão sancionatória o juiz desembargador Jorge Raposo, que integra o CSM.

Em Maio de 2017, Vítor Costa Vale já fora condenado, pelo Tribunal da Relação de Guimarães, a 400 dias de multa, à taxa diária de 20 euros, no total de 8000 euros, por um crime de falsidade de testemunho, uma decisão entretanto confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Segundo o tribunal, o juiz terá prestado falsas declarações com o intuito de prejudicar a sua ex-companheira num processo de herança, vingando-se assim do facto de ela se ter separado dele.

Nesse processo, o juiz foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 5000 euros à ex-companheira, por danos não patrimoniais.