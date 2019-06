Electricidade cortada no Prédio Coutinho. Moradores avançam com queixa-crime

No Prédio Coutinho já não há electricidade, adiantou o advogado dos moradores que ainda resistem, Magalhães Sant’Ana, que confirmou ao PÚBLICO também ter sido vedada a entrada de alimentação no prédio. Desde segunda-feira, os 11 moradores que ainda estão nas seis fracções do prédio de 13 andares já não tinham água, nem gás. Como já tinha sido avançado nesta quarta-feira, na eventualidade de ser cortada a electricidade, seria apresentada uma queixa-crime por atentado aos direitos humanos. Consumado o acto, a queixa vai avançar.

“As pessoas correm risco de vida”, diz o advogado que ao final da tarde estava no interior do prédio com os moradores que ainda ali se encontram. “Vamos avançar com uma queixa-crime porque isto é um atentado aos direitos humanos”, disse ao PÚBLICO via telefone, cerca das 18h desta quinta-feira, dez minutos após ter sido cortada a electricidade.

Ao início da tarde já tinha sido proibida a entrada de alimentos no edifício. Os moradores estão neste momento sem forma de se alimentar, às escuras, sem água e sem luz e com a certeza de que se abandonarem o prédio não voltarão a entrar. Do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (TAFB) ainda não saiu o despacho de resposta à intimação para protecção das liberdades e garantias intentada pelos moradores.