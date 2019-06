SIRESP não é seguro nem adaptável e depende de privados. Melhorá-lo vai custar até 25 milhões

O Estado comprou há cerca de um mês a empresa que gere a rede de emergência nacional, o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP). Mas para tornar esta rede segura, moderna e menos dependente de empresas privadas é necessário um investimento de fundo na estrutura que poderá custar aos cofres do Estado mais 20 a 25 milhões de euros. Esta é uma das conclusões de um grupo de trabalho do Instituto de Telecomunicações, que, a pedido do Governo, analisou o estado da rede e propôs soluções para o futuro do sistema depois do fim do contrato, em Junho de 2021. São feitas 47 recomendações.

O ponto de partida da rede de emergência nacional já foi pior, admitem os técnicos. Mas, tal como está, não é segura, sobretudo “em situações extraordinárias”. E isto porque, entre outros aspectos, ela é constituída por estruturas “muito vulneráveis” e não permite actualizações tecnológicas significativas no futuro.

“A segurança do SIRESP não está em conformidade com os requisitos, adoptados a nível internacional, exigíveis a sistemas de radiocomunicações de protecção pública e recuperação de desastre (PPDR), utilizados para o cumprimento de operações de protecção civil, de segurança interna ou de planeamento civil de emergência, em especial em situações extraordinárias”, lê-se no relatório a que o PÚBLICO teve acesso.

A principal recomendação dos técnicos é que o Governo comece a pensar desde já numa alteração da estrutura da rede, criando uma rede de “cabos de fibra óptica (enterrados) e/ou feixes hertzianos, sempre com redundância”, a instalar “em cerca de dois anos”, que custará cerca de “8-10 milhões de euros”. A intenção é ter uma rede baseada em estruturas públicas que seja moderna e flexível de modo a poder adaptar-se às constantes evoluções tecnológicas.

Até que esta rede esteja implementada, o grupo de trabalho propõe a continuidade do sistema actual, mas assim que a nova solução estiver operacional, a actual, constituída por um traçado aéreo e de cobre, deverá ser abandonada. Contudo, sugerem desde já um conjunto de melhorias que no total implicarão um investimento de “entre 20 e 25 milhões de euros”.

Cristalizada no tempo

A estrutura actual é um dos principais problemas da rede, que ficou cristalizada no tempo e dependente de fornecedores privados. O Estado comprou a empresa SIRESP, SA, mas, tal como o PÚBLICO já escreveu, o funcionamento do sistema mantém-se dependente da Altice e da Motorola, que continuam como fornecedores. Os contratos com estas empresas, respondeu o Ministério das Finanças ao PÚBLICO, continuam até ao final do acordo de parceria público-privada, em Junho de 2021. Depois disso, os técnicos do grupo de trabalho propõem que o Estado desista de usar as estruturas da Altice e prefira as infra-estruturas próprias, da empresa pública IP Telecom: “A utilização de infra-estruturas de telecomunicações de empresas públicas como a IP Telecom, possibilita o uso mais eficiente de bens públicos e reduzir a dependência do Estado de interesses de privados, cujo princípio de orientação para o lucro se poderá encontrar desalinhado com o interesse público.”

As recomendações dos técnicos Banda do cidadão em emergências A existência de uma rede de comunicações de emergência, que serve para as comunicações entre as entidades de protecção civil e segurança, não dispensa que se pense em melhores maneiras de comunicar com os cidadãos em alturas de catástrofe, quando falham as redes convencionais de comunicação. Por isso, o grupo de trabalho diz que “devem ser previstas frequências na banda FM para comunicação com a população em situação de emergência". Melhorar cobertura no interior Os técnicos precisam de mais detalhe sobre a cobertura da rede de emergência nacional, uma vez que esta continua a falhar em algumas zonas. “A optimização da cobertura do SIRESP carece de um estudo detalhado, sobretudo nos distritos considerados críticos”, lê-se no documento. Os distritos de Viana do Castelo, Vila Real e Bragança estão com níveis de cobertura da rede de emergência nacional abaixo dos 99% e, por isso, deverá ser feito um investimento para o aumento do nível de cobertura. Deverá rondar os cerca de 1,6 milhões de euros, mas para os técnicos é urgente. “Prioridade máxima” para os Açores e para a Madeira Madeira e Açores têm cobertura muito abaixo do desejável, diz o grupo de trabalho. Deve ser “dada prioridade máxima ao estudo de optimização de cobertura” nas regiões autónomas. Além desta sugestão, os técnicos querem ver a rede crescer e propõem: "A área de serviço da rede de emergência e segurança deverá incluir a orla marítima do território nacional." No que toca à cobertura, querem ainda que esta seja alargada “ao interior de edifícios do Estado ou com utilidade pública”. Recolocar antenas Ainda tendo como preocupação a cobertura da rede, os técnicos sugerem um estudo detalhado para optimizar a cobertura através, por exemplo, da “recolocação de (novas) estações base” e, nos casos em que não seja possível, seja “estudados locais estratégicos para a mobilização das estações base móveis em situações de desastre”.

No que toca à redundância da rede, sugerem a criação de um “quarto centro de mobilização de geradores móveis em prontidão permanente a partir do Algarve”. Comunicações diferentes com aviões No relatório é proposto ainda que se estude “alternativas de comunicação entre aeronaves e pessoal de terra”.

Ainda com o anterior ministro das Infra-estruturas, Pedro Marques, o Governo negociou com a Altice o enterramento de cabos da própria operadora, uma vez que a rede SIRESP corre em cima da estrutura da Altice (antiga PT). A proposta passava pelo enterramento de mil quilómetros de cabos, sobretudo na zona centro, uma percentagem reduzida da rede, contudo nunca se ficou a saber quantos quilómetros ao certo foram enterrados.

No que toca à relação com os privados, o grupo de trabalho diz ainda que a rede deve ser robusta, redundante e resiliente e que para isso é preciso que se olhe para a “cadeia de fornecimento, que deve ser assegurada por fornecedores de confiança e evitando a dependência de um único fornecedor”, como acontece actualmente com as estruturas e tecnologia, que são fornecidos pela Altice, e pelos telemóveis especiais, que são fornecidos pela Motorola.

Este é um dos principais problemas da rede actual. O outro é o facto de a rede principal estar assente em “traçado aéreo de fibra óptica e cobre, muito vulneráveis”, que tem limitações e impede a “implementação de serviços mais exigentes como transmissão de imagens e vídeos” – isto apesar de esta ainda não ser uma solicitação dos utilizadores e de, para o que pedem, ela continuar a “dar satisfação à maior parte das exigências dos utilizadores”.

Ou seja, para já os técnicos aconselham a que o Estado comece a mudar a casa pelos alicerces e não pelo telhado: que mude a infra-estrutura e a torne segura e flexível para receber novas tecnologias, não aconselhando contudo o Estado a mudar a tecnologia actual, que permite realizar chamadas de voz, a TETRA. A solução a aplicar deverá ser um “sistema de sistemas” ou seja, mantendo TETRA para as chamadas de voz e utilizando uma tecnologia complementar (LDE) para “comunicação de dados”.

Peritos ouvidos hoje

No negócio feito há pouco tempo com os privados da Altice e Motorola, de compra de 100% da operadora da rede de emergência nacional, o Estado ficou com os activos da empresa, entre eles as antenas satélite que foram compradas para haver uma rede de redundância e os geradores a gasóleo. Agora, os técnicos dizem que essa solução é cara – teve, no entanto a vantagem de ser rápida a pôr no terreno – e que se o Governo implementar a solução permanente que propõem deixa de ser “economicamente justificado manter as ligações via satélite a não ser nas estações móveis”, perdendo importância no sistema.

No final de Maio, o ministro da Administração Interna foi ao Parlamento e prometeu que este relatório do grupo de trabalho seria conhecido em breve. De acordo com Eduardo Cabrita, este documento “aponta para a significativa exigência de que essa resposta tenha natureza pública”. Esta afirmação foi feita antes de o Estado concretizar a compra da empresa, que só aconteceu já em Junho, depois de tensas negociações com a Altice, e cujos contornos do acordo ainda não são totalmente conhecidos.

Esta quinta-feira, os deputados vão ouvir os responsáveis do grupo de trabalho que elaborou este relatório, na esperança de obterem mais informações sobre o que pretende o Estado para o pós-2021, quando terminar o contrato da parceria público-privada.

