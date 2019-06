Heloísa Apolónia em risco de sair do Parlamento

Heloísa Apolónia vai ser a cabeça-de-lista da CDU por Leiria nas próximas legislativas de 6 de Outubro, círculo onde a Coligação Democrática Unitária não elege deputado desde 1987. Assim, a dirigente do Partido Ecologista Os Verdes corre o risco de não ser eleita, interrompendo uma actividade política no Parlamento que dura há sete legislaturas.

Em comunicado enviado às redacções na noite de quarta-feira, a CDU revela que a indicação de Heloísa Apolónia por Leiria é uma aposta na representação política naquele distrito. “Reforçar a intervenção num distrito onde as forças da CDU (o PCP e o PEV) têm assumido como prioridades a defesa do transporte ferroviário como eixo estruturante do desenvolvimento e preservação do meio ambiente”, salienta o texto.

Especial referência no comunicado é dada à mata nacional de Leiria, afectada há dois anos por um fogo florestal que dizimou aquela histórica mancha verde.

A difícil eleição de Heloísa Apolónia segue-se a outras opções de cabeças-de-lista da CDU, que se afiguram arriscadas e que prognosticam o fim da presença na Assembleia da República de alguns deputados mais conhecidos da coligação.

É o caso do jurista Jorge Machado, do PCP, que passa a ser cabeça de lista por Viana do Castelo, numa aposta arriscada, e da também deputada comunista Rita Rato, que passa de número dois por Lisboa a cabeça-de-lista no círculo da Europa, onde a coligação nunca conseguiu eleger representantes.