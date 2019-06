Há cinco projectos portugueses na lista de finalistas dos prémios Architizer

Estão cinco projectos portugueses entre os 80 finalistas dos prémios de arquitectura da Architizer A+, um dos mais relevantes sites de arquitectura. Na categoria Detalhes Plus - Arquitectura de Betão, Desporto & Centros de Recreação estão nomeados o Pavilhão do Atlântico, em Viana do Castelo, do atelier Valdemar Coutinho Arquitectos, e o projecto Lisbon Wood, do atelier Plano Humano Arquitectos. Na categoria Comércio - Escritórios Interiores está nomeado o projecto do atelier Ventura + Partners, para os escritórios da Deloitte, em Lisboa, construído em 2017 e composto por diversas áreas de trabalho.

House 3000, do atelier Rebelo de Andrade Escritórios da Deloitte, Ventura + Partners House 3000, do atelier Rebelo de Andrade Guesthouse Pátio do Meco, atelier de Fábio Ferreira Neves Pavilhão do Atlântico, do atelier Valdemar Coutinho Arquitectos Fotogaleria

A House 3000, do atelier Rebelo de Andrade, uma casa privada numa herdade da zona de Alcácer do Sal, está entre os candidatos na secção de Conceitos - Plus - Arquitectura + Cor. Já a guesthouse Pátio do Meco, em Sesimbra, do atelier de Fábio Ferreira Neves, está nomeado na categoria Residencial - Casa Privada, com data de construção de 2018.

A plataforma avalia anualmente milhares de projectos oriundos de cerca de 100 países e entrega dois diferentes galardões — ​o Prémio do Júri e o Prémio Votação Popular. O júri é anualmente composto por cerca de 500 profissionais das áreas da arquitectura, do design, jornalismo, engenharia e construção. Este ano, os vencedores vão ser anunciados a 9 de Julho.