Desigualdades sociais no acesso ao ensino superior

No sistema de acesso ao ensino superior em Portugal em muitos casos apenas um exame vale 50% da nota de admissão. Assim, desde o 10.º ano professores, pais e alunos preocupam-se com a preparação para os exames do 12º ano. Todos se tornam conhecedores de exames de anos anteriores, critérios de correção, e rankings de escolas.

São estas as condições que criaram um sistema informal de explicações paralelo ao sistema formal de ensino, a que grande parte dos alunos de classe média e alta recorrem. Os “bons alunos” para conseguirem ter a nota que precisam para o acesso ao curso que querem; os “maus alunos” para conseguirem “passar”. O caso da Matemática é o mais gritante. Há escolas públicas, bem classificadas nos rankings, em que todos os alunos têm explicações de Matemática.

Este sistema informal de explicações custa muito dinheiro aos pais. Este sistema informal de explicações mascara as insuficiências do sistema formal de ensino e permite que Portugal fique bem colocado nos indicadores internacionais e que muitas escolas fiquem bem classificadas nos rankings. Como explicar a falta de visibilidade desta situação na comunicação social? Qual elefante na sala (de aula).

Isabel Falcão Correia, Lisboa

“O 3.º país do mundo onde menos se acredita no Governo”

Ao ler esse texto na edição de ontem do PÚBLICO lembrei-me que a causa desse problema tem sido sempre a mesma, em vários países e situações: erros graves na condução do marketing e da comunicação governamental.

Sou jornalista e publicitário e trabalhei nessa área em veículos variados no Brasil (jornal/revista/rádio/TV Globo) - a problemática é a mesma. No nosso caso, conseguimos sucesso em dezenas de ocasiões, atacando a questão com propriedade e competência específicas. Moro há dois anos no Porto e vejo aqui a velha mazela se repetir na imprensa, em geral, quando analisa o andamento e a comunicação dos setores governamentais.

Chico Santa Rita, Porto

Corrupção

É doloroso para quem ainda acredita em valores ler que passou um ano e Portugal nada fez nas medidas anti-corrupção. Vão-se sucedendo casos envolvendo milhões de euros com larga difusão na comunicação social escrita e falada, vai passando o tempo e os assuntos vão morrendo, mas o escândalo continua, em prejuízo directo de todos nós, o que faz com que vamos cada vez mais perdendo confiança na justiça e seus actores. Diz a Greco-Grupo de Estados Contra a Corrupção, organismo do Conselho da Europa que em 2018 fomos o país com a maior proporção de recomendações não implementadas. Entretanto os nossos ilustres deputados afadigam-se em promover as mais variadas comissões de inquérito lavando roupa suja, sem resultados práticos, a não ser alimentar os mexericos em que somos pródigos. Ou há assuntos que convém “esquecer”?

Carlos Leal, Lisboa