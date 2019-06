Trump, Xi, Macron - maratona de encontros bilaterais para Putin no G20

Os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, vão reunir à margem da cimeira do G20 para discutir, na sexta-feira, o programa nuclear iraniano e a desnuclearização da península coreana, confirmou o Kremlin.

Os dois líderes participam na cimeira que decorre em Osaka, no Japão, sexta-feira e sábado. Na agenda estão ainda a guerra na Síria e o conflito no Afeganistão, segundo o assessor de Assuntos Internacionais do Kremlin. De acordo com um alto funcionário da Casa Branca, Putin e Trump também vão falar do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Na semana passada, Putin disse que o diálogo com os EUA é “sempre bom” e que a Rússia tem vários problemas para tratar com os norte-americanos, incluindo a segurança global e o desarmamento.

Putin advertiu que não vai ser um diálogo fácil, pois Trump está condicionado nas suas posições pela campanha eleitoral para as presidenciais de 2020, em que se recandidata.

O encontro em Osaka será o segundo entre Putin e Trump - reuniram há cerca de um ano, em Helsínquia.

Durante a visita a Osaka, para participar na cimeira do G20, Putin também se reunirá com o Presidente francês, Emmanuel Macron, com a chanceler alemã, Angela Merkel, e com o líder turco, Recep Erdogan, estando ainda marcada uma “breve troca de pontos de vista” com o presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Junker.

Segundo o gabinete do Presidente russo, no mesmo dia em que reunirá com Trump, sexta-feira, Putin terá ainda uma conversa informal com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e com o Presidente da China, Xi Jinping, tendo marcado para o final da cimeira um encontro com o príncipe saudita Mohammed bin Salman.

Uma reunião com a primeira-ministra britânica, Theresa May, também foi hoje confirmada por Londres e por Moscovo, preenchendo ainda mais a apertada agenda de Putin.