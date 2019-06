Merkel vista a tremer outra vez, mas porta-voz garante que tudo está bem

A chanceler alemã Angela Merkel foi vista a tremer durante um encontro com o Presidente, Frank-Walter Steinmeier, esta quinta-feira de manhã, o que acontece pela segunda vez em duas semanas, mas o seu porta-voz disse que está tudo bem.

Merkel, de 64 anos, participava numa cerimónia de despedida da ministra da Justiça, Katarina Barley, que vai tomar posse como deputada no Parlamento Europeu. O porta-voz disse que Merkel vai participar na tomada de posse do novo ministro da Justiça.

A 18 de Junho, Angela Merkel foi vista a tremer durante a visita do Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, mas disse depois que voltou a sentir-se bem após beber alguma água. Berlim enfrenta esta semana uma onda de calor.

Questionado sobre se a chanceler irá participar no encontro do G20 no Japão este fim-de-semana, o porta-voz respondeu: “Tudo irá decorrer como planeado, a chanceler está bem.”

Merkel respondeu a perguntas dos deputados durante uma sessão de uma hora no Parlamento, na quarta-feira. Pouco depois fez um discurso na Universidade Humboldt, em Berlim.

Esta quinta-feira, Merkel viaja para o Japão para a reunião do G20, e depois vai para Bruxelas para a cimeira da União Europeia no domingo, durante a qual irá ter um papel determinante no processo de distribuição dos principais cargos europeus.