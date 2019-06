Duplo ataque suicida na capital da Tunísia faz pelo menos um morto e nove feridos

Dois bombistas suicidas fizeram-se explodir em dois ataques distintos, na manhã desta quinta-feira, em Tunes, capital da Tunísia, nesta quinta-feira. Os ataques, que tiveram como alvo membros das autoridades policiais, fizeram um morto e vários feridos, confirma fonte do Governo tunisino à Reuters.

O primeiro ataque atingiu uma patrulha policial na rua Charles de Gaulle, no centro de Tunes, a 100 metros da embaixada francesa naquele país. Um polícia morreu e outro ficou ferido, assim como três civis, confirmou o ministro do Interior à agência Reuters.

Algum tempo depois deste primeiro ataque, o ministro confirmou um segundo ataque suicida, desta feita junto a uma esquadra da polícia no bairro de al-Qarjani, que fez quatro feridos.

“Pelas 11 horas, uma pessoa fez-se explodir em frente à porta traseira” do complexo de Gorjani, onde se localizam os serviços da guarda nacional e da polícia judiciária, indicou a porta-voz do ministério do Interior, Sofiène Zaaq citada pela AFP.

Os locais foram evacuados e foi definido um perímetro de segurança pelas autoridades.

Ainda não se conhece a autoria nem a sua motivação dos ataques, que aconteceram meses antes das eleições e no pico da época alta.

Este é o primeiro ataque desde que, em Outubro do ano passado, uma mulher se fez explodir no centro de Tunes, ferindo 15 pessoas (entre elas dez polícias). Este ataque terminou com o período de acalmia que o país vivia, depois de um ataque particularmente violento em 2015.

Nesse ano, uma sucessão de três ataques (sendo que um deles teve como alvo guardas presidenciais), reivindicados pelo Daesh, fez 12 mortos.