Covilhã acolhe festival com ambiente de “euforia natural” mas livre de drogas e álcool

Uma quinta biológica do concelho da Covilhã receberá pelo terceiro ano consecutivo o “Ananda Festival of Bliss”, um festival sem drogas, sem álcool e com comida 100% vegetariana que reunirá centenas de pessoas, anunciou a organização.

A iniciativa decorre entre os dias 10 e 14 de Julho, na quinta “Ananda Kalyani”, situada entre as localidades do Paul e do Ourondo, concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Organizado pela delegação da Covilhã “Ananda Marga”, associação mundial sem fins lucrativos que promove estilos de vida alternativos ligados ao ambiente, à natureza e a práticas de meditação, o festival integra ecologia, yoga, meditação e artes.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a organização lembra que está previsto “um programa repleto de acção, com concertos ao vivo, oficinas de dança, arte e ecologia, deliciosos pratos vegetarianos e veganos, yoga e meditação”.

Segundo o referido, o ambiente será de “euforia natural” e sem álcool ou drogas e com comida 100% vegetariana, “contribuindo assim para um tipo de ambiente diferenciado, voltado para um público-alvo com elevada consciência ambiental e social”.

Com um conceito baseado no respeito pela natureza, o evento constitui “um desafio a uma mudança de estilo de vida, com uma imersão total na arte, mergulhando na ecologia, na natureza, em opções de vida mais saudáveis, no ativismo e na consciencialização social”, acrescenta a informação.

Este festival também integra um programa específico para os mais novos, sendo que as crianças até aos 12 anos não pagam.

O preço dos bilhetes varia de acordo com as opções de cada participante e o valor angariado será para investir na quinta “Ananda Kalyani”, de modo a ajudar a auto-sustentabilidade financeira do projecto.

O programa completo pode ser consultado no seguinte endereço da internet: http://www.anandafestival.pt.