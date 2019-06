Em Campolide, “anda-se à caça de lugar” e paga-se para se estacionar no passeio

Na freguesia de Campolide, em Lisboa, o problema do estacionamento já não é de hoje. Como resposta à escassez de lugares, a autarquia de Lisboa está a construir um parque de estacionamento exclusivo para moradores. Mas enquanto a obra não é concluída, a junta decidiu permitir o estacionamento de automóveis em cima do passeio. Entre a estrada e a calçada existe apenas uma fila de pilaretes a separar os carros de peões. A solução tem gerado opiniões contraditórias por parte dos moradores.

Na Rua Vieira Lusitano, o cenário é o habitual em Lisboa: carros em cima dos passeios. O morador Miranda Lemos, 72 anos, demora tempo a estacionar a sua viatura. Chega-se à frente e recua. Tarda em corrigir a trajectória para que o seu carro fique estacionado em porções iguais de estrada e calçada. Questionado pelo PÚBLICO sobre a medida implementada pela autarquia, diz que “foi uma tentativa de descomplicar e a resposta possível para a coabitação de carros e pessoas no passeio”.

O morador argumenta que os carros “têm de existir” naquele lugar e que a medida permite que os fregueses “estacionem minimamente”. A acessibilidade para pessoas idosas ou com mobilidade reduzida, nota, é outra questão. Na sua opinião, esta solução de estacionamento é “muito difícil” em termos de mobilidade para estas pessoas. Mas a “Lisboa antiga é assim”, diz, num tom conformado.

Mais acima, na Rua Conde das Antas, uma das artérias de Campolide em que a EMEL cobra o estacionamento de carros em cima do passeio, há opiniões contrárias. Lúcia Frade, de 70 anos, encara a decisão de forma positiva. “Tenho um lugar próprio num parque para moradores mas acho que está muito bem. Antes não podíamos andar nos passeios. Era caótico”, recorda a moradora. “O tempo do carro já passou. Nós, peões, antes não tínhamos nada, e agora é diferente.”

Do outro lado da rua, Nuno Pereira considera que as mudanças empreendidas “não têm muita lógica”. “As pessoas não estão muito contentes”, constata o morador de 44 anos. “Acho que é uma medida mais comercial do que propriamente logística”. Num dos cafés da Conde das Antas, a opinião é unânime entre os locais mais velhos do bairro. “A aceitação é má. Não ganhou nada e não se beneficia disto.” Quem o diz é José Varino, 68 anos, e morador na zona há 44 anos.

Ali, diz, “anda-se à caça de lugares”. Os parquímetros estão nas ruas da freguesia desde o início do ano e tem havido várias alterações desde que ali foram postos. “Andaram a mudar o lado em que se podia fazer o estacionamento. Os parquímetros conferem mobilidade à zona, mas cortam demasiados lugares.” À noite é quando a situação se torna pior, elucida o morador. Soluções? A Junta de Campolide afirma que a medida é temporária, até que esteja terminada a obra do parque de estacionamento exclusivo para moradores.

De acordo com o Jornal de Notícias, alguns dos sinais que autorizavam o estacionamento em cima do passeio foram retirados, mas os moradores temem que sejam colocados nos sentidos contrários das ruas.

O PÚBLICO questionou a EMEL sobre a decisão de marcar os lugares de estacionamento em cima do passeio, e a empresa municipal esclareceu que estes “foram devidamente autorizados pela Câmara Municipal de Lisboa, tiveram o intuito de resolver a pressão do estacionamento na zona e pretendem ser provisórios”. Foram também pedidos esclarecimentos ao município e à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviárias, mas não foi dada resposta até ao momento da publicação do artigo.

Em 2016, uma situação semelhante ocorreu na Avenida Gago Coutinho. O município autorizou o estacionamento de automóveis em cima do passeio, tendo mesmo colocado sinalização para o efeito. À altura, o assunto foi levado a reunião camarária e a câmara explicou ao PÚBLICO que, erradamente, foi dado cumprimento a uma antiga ordem do anterior vereador da Mobilidade.

com Liliana Borges