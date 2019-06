Andante gratuito para jovens no Porto vai a votos na sexta-feira

A criação do título Porto.13-15, que assegura a gratuitidade na utilização dos transportes públicos no sistema intermodal Andante para todos os jovens entre os 13 e os 15 anos residentes no Porto, vai ser votada na reunião do executivo desta sexta-feira.

Na página oficial do município, a autarquia explica que a medida deverá entrar em vigor a partir de Setembro, ou seja, no início do próximo ano lectivo.

“A iniciativa da Câmara do Porto junta-se à gratuitidade que vai ser aplicada aos jovens com idade até aos 12 anos em toda a rede de transportes públicos da Área Metropolitana do Porto (AMP), também a partir de Setembro”, lê-se na nota publicada nesta quinta-feira.

Para o efeito, refere o município, “será criado um título intermodal Andante denominado Porto.13-15, sendo os custos de utilização mensal dos títulos de transporte assegurados pelo município mediante a celebração de protocolo com o TIP — Transportes Intermodais do Porto, ACE”.

Segundo a autarquia, na proposta da vereadora dos Transportes, Cristina Pimentel, esclarece-se que a autarquia considera que o alargamento da gratuitidade até aos 15 anos pode “contribuir para o aumento da procura do transporte público em larga escala ao abranger grupos etários que viajem de forma independente, fomentando e sedimentando o hábito de utilização de transportes públicos numa franja da população propensa à adopção de novos hábitos de mobilidade”.

Na mesma votação, vai ser também apreciada a comparticipação de cerca de 22 mil euros para o Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART), uma vez que o acesso ao financiamento do PART está sujeito a uma comparticipação de 2,5% da Área Metropolitana do Porto (AMP), que deliberou “por unanimidade a divisão equitativa da comparticipação de 377 mil euros pelos seus 17 municípios”.

A intenção de estender a gratuitidade aos jovens com idade até aos 15 anos nas deslocações dentro da cidade do Porto, para todos os seus residentes entre os 13 e os 15 anos a frequentar estabelecimentos de ensino no concelho, foi anunciada em Fevereiro deste ano e implica um investimento aproximado de um milhão de euros.

A autarquia sublinha que a medida, que foi “tomada individualmente pela Câmara do Porto”, é complementar à acordada no âmbito da AMP com o Governo, podendo abranger cerca de oito mil jovens estudantes.