Este fim-de-semana, a Tailândia é um festival num jardim de Belém

Das danças à gastronomia ou massagens. São alguns dos destaques do programa da nova edição do Festival da Tailândia, que decorre de 28 a 30 de Junho no jardim Vasco da Gama, em Belém, Lisboa, com epicentro no Pavilhão Tailandês.

Com abertura na sexta, dia 28, às 12h, o festival integrará espectáculos de danças tradicionais tailandesas e garante outras exibições, caso da demonstração de Sepak Takraw, um “desporto asiático similar ao futevolei”.

Para quem quiser aprender a arte da pintura e escultura em frutos há workshops; ou, para algo com mais adrenalina, também pode inscrever-se na aula de Muay Thai, o boxe tailandês (com inscrição prévia por messenger no Facebook da Associação Luso-Tailandesa). Ao longo do fim-de-semana haverá também demonstrações de outras artes marciais ou de Sepak Takraw, desporto asiático similar ao futevolei.

A gastronomia tailandesa não faltará, assim como como as célebres massagens (que, no caso, terão, informa a organização, “preço promocional durante todo o evento").

O programa inclui ainda conversas sobre a Tailândia: uma mesa-redonda com bloggers sobre as suas experiências no país e sobre arte tailandesa; ou conversas sobre O Caminho Imperfeito de José Luís Peixoto. Especialmente para as crianças haverá jogos e contos tradicionais.

Durante o evento serão também revelados os vencedores do passatempo Arts & Crafts In Amazing Thailand, que decorreu ao longo das últimas semanas: há 1.422 concorrentes que chegaram ao final e que agora, via sorteio (no sábado, a partir das 11h), se habilitam a ganhar a grande viagem à Tailândia (ou outros prémios).

A festa decorre na sexta, 28 de Junho, das 12h às 20h; no sábado e domingo (29 e 30) das 10h30 às 20h.