O enoturismo português vai unir-se numa única plataforma

Portugal vai ter, a partir de Novembro, uma plataforma online com toda a oferta de enoturismo existente no país. O anúncio foi feito esta quinta-feira durante o 10.º Congresso Internacional de Enoturismo e terceiro da Europa, que se realiza em Torres Vedras até sexta-feira. O projecto enoturismo.pt está a ser desenvolvido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e pela Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal.

“Não existe um meio com uma oferta integrada de enoturismo e queremos responder a essa falha, com uma oferta por concelho e por região vitivinícola de tudo o que está relacionado, desde adegas, museus, restaurantes ou hotéis”, disse à agência Lusa o secretário-geral da AMPV, José Arruda. O site vai ajudar “a promover o vinho e a gastronomia nacionais e a trazer mais riqueza para os territórios”, sublinhou.

A ferramenta vai ser lançada em 7 de Novembro, no Congresso de Enoturismo de Portugal, que se realiza em Peso da Régua, no distrito de Vila Real. Também o Turismo de Portugal está a criar uma plataforma vocacionada para a promoção externa do enoturismo.

Um estudo realizado em 2016 pela Universidade de Aveiro para aquelas associações, a que a Lusa teve acesso, conclui que o enoturismo está em crescimento no país: os enoturistas passaram de 11,4 milhões em 2005 para 19,1 milhões em 2015. Em média, permanecem três noites e geram receitas que, em 2005, eram de um milhão de euros e, em 2015, de 1,9 milhões de euros. Os dados foram recolhidos junto de operadores com actividades ligadas ao enoturismo nos territórios onde existem rotas do vinho.

Ivane Favero, presidente da Associação Internacional de Enoturismo, que organiza o congresso, adiantou à Lusa que, em todo o mundo, já existem empresas para as quais o enoturismo representa 70% da sua facturação. “Há casos de empresas que vendem todos os seus vinhos ao balcão aos turistas e facturam com a venda de experiências, o que tem de ser incentivado, uma vez que, quando a produção não é tão boa, produção que só acontece uma vez por ano, podem contrabalançar o negócio com o enoturismo, que pode ser trabalhado todos os dias”, salientou.

Em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, vai ser anunciada a realização da V Conferência Mundial de Enoturismo 2020 em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, onde está prevista a apresentação da primeira Carta Mundial de Enoturismo. Até sexta-feira, o congresso junta cerca de uma centena de participantes, entre empresários, dirigentes associativos, autarcas e técnicos ligados ao vinho.

O site enoturismo.pt já inclui informação geral sobre o projecto.