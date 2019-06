Minor vende três hotéis em Lisboa por 313 milhões

A sociedade Invesco acordou adquirir aos tailandeses da Minor International (Mint), dona de espanhola NH, três unidades hoteleiras em Portugal, foi avançado em comunicado. Na comunicação disponível no seu site, a Mint avança que acordou a “venda da propriedade dos seus três hotéis em Lisboa —​ o Tivoli Avenida Liberdade Lisboa, o Tivoli Oriente Lisboa e o Avani Avenida da Liberdade — à gestora de investimento imobiliário global Invesco”.

Os imóveis estão a ser vendidos, acrescenta a mesma nota, por um valor bruto de 313 milhões de euros, garantindo uma mais-valia à Mint de 62 milhões de euros, a contabilizar no exercício deste ano.

Mas não será uma simples venda: “após a conclusão da venda dos hotéis, a subsidiária da Mint, a NH Hotel Group, irá operar os hotéis sob acordos de arrendamento por um período inicial de 20 anos”, com opção até 60 anos.

Este tipo de operação imobiliária, conhecida pela expressão “sale and leaseback”, traduz-se na mudança de posição do antigo proprietário do imóvel para futuro arrendatário da mesma propriedade. No caso do sector do turismo é frequente encontrar unidades cuja operação hoteleira não é da mesma da sociedade ou grupo que são proprietários do imóvel — neste caso acontece que a cadeia (a espanhola NH) é igualmente parte do grupo que até agora era dono dos imóveis.

A Mint adianta no comunicado que o negócio das três unidades, sujeito ainda às autorizações das autoridades competentes, deverá estar concluído durante o “terceiro trimestre” do ano.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Minor adianta ainda que as transacções agora anunciadas “aumentam o retorno da aquisição, em 2016, do portefólio de 14 activos Tivoli [12 em Portugal e dois no Brasil] acima de 20% sem recorrer a dívida”; paga quase a totalidade do capital disponibilizado para a compra das unidades da antiga marca hoteleira do Grupo Espírito Santo (GES), mantendo, contudo, “mais de 75% do EBITDA [resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização]; e permite à Mint continuar a obter receita a partir das unidades alienadas, através do arrendamento “em parceria com um investidor institucional forte”, a Invesco, “mantendo ao mesmo tempo a propriedade da marca Tivoli, assim como as suas plataformas portuguesas e brasileiras”.

A cadeia de hotelaria Tivoli, pertencente ao antigo grupo GES (via Rioforte e fundos de investimento), entrou em declínio financeiro na sequência da resolução do Banco Espírito Santo, a 3 de Agosto de 2014. Entre esse ano e 2016, os vários activos hoteleiros sofreram vários processos de recuperação financeira e/ou foram alienados, acabando, 14 deles, por acabar nas mãos dos tailandeses da Minor. Três deles passam agora para a posse da Invesco.

Citado pelo Cinco Días, Ramón Aragonés, conselheiro delegado da NH, contabiliza em 17 hotéis (de quatro e cinco estrelas) a carteira conjunta da cadeia espanhola e da Minor (que além de nome do grupo tailandês é também uma marca hoteleira). O portefólio, acrescentou o gestor ao jornal espanhol, permite ao grupo tailandês “liderar o sector no país como principal operador e consolidar uma oferta vasta de gama alta”.