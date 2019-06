CP tem nove milhões para investir até final do ano

O Conselho de Ministros aprovou hoje o que o Governo classificou como “um conjunto de medidas com vista à salvaguarda de um serviço público ferroviário de qualidade”, nomeadamente “procurando garantir padrões adequados de fiabilidade, regularidade, qualidade e atratctividade do serviço da CP – Comboios de Portugal”.

As medidas hoje aprovadas permitem à CP “um investimento plurianual de 45 milhões de euros, dos quais nove milhões são para executar já em 2019”, de acordo com o comunicado emitido após o Conselho de Ministros desta manhã.

A integração com a empresa de manutenção EMEF na CP é para “avançar” até 31 de Dezembro de 2019 e, com esta medida ficam ambas autorizadas pela tutela a aumentar o quadro de pessoal. O Governo decidiu “autorizar a contratação imediata de 120 trabalhadores para a CP e de 67 trabalhadores para a EMEF, e ainda a possibilidade de contratação automática para suprir as saídas que ocorram na empresa a partir do mês de Julho”. NO conjunto, são 187 postos de trabalho.

Como avançado hoje pelo PÚBLICO, o plano para o sector público ferroviário visa “garantir que a EMEF tem condições, a curto prazo, para avançar com a recuperação, renovação e manutenção de material circulante, nomeadamente através da reabertura da oficina de Guifões”.

E reitera “a entrada em vigor do contrato de serviço público de transporte ferroviário de passageiro entre a CP e o Estado”, anunciada há meses pelo anterior ministro Pedro Marques, pela qual a companhia deverá receber, em 2019, 80 milhões de euros de indemnização compensatória.