Rafael Camacho deixa Liverpool para regressar ao Sporting

O Sporting anunciou esta quinta-feira a contratação definitiva de Rafael Camacho. O avançado luso-angolano de 19 anos assinou contrato com os “leões” para as próximas cinco temporadas. O clube de Alvalade não anunciou os valores de transferência negociados com o Liverpool.

Em comunicado, o Sporting informou que “chegou a acordo com o Liverpool Football Club para a transferência definitiva do jogador Rafael Camacho”, com quem “assinou um contrato com Rafael Camacho válido por cinco épocas desportivas”.

A contratação de Rafael Camacho coincide com o regresso da equipa do Sporting aos treinos para preparar a próxima temporada. No arranque dos trabalhos, o presidente Frederico Varandas falou ao canal do clube sobre vários assuntos que preocupam o universo sportinguista, tais como a venda iminente de Bruno Fernandes e de outros jogadores, a situação financeira da SAD e a chegada de reforços para o plantel principal.

Camacho esteve ao serviço do Liverpool nas últimas três temporadas, jogando nas equipas de juniores, sub-23 e em duas partidas na equipa principal que detém a Liga dos Campeões. O treinador dos reds, Jürgen Klopp, elogiou o jogador português entre os encontros do Liverpool com o FC Porto, na última edição da Liga dos Campeões: “Jogador muito bom, fantástico. Teve uma formação interessante em Portugal e connosco subiu ao outro nível”.

Internacional sub-20 por Portugal, Rafael Camacho esteve entre 2013 e 2016 no Manchester City, sendo na última época emprestado ao Real Massamá.

Até ao momento, com Rafael Camacho incluído, o Sporting já tem quatro caras novas no plantel: Luís Neto, Valentin Rosier e Luciano Vietto.

Curiosamente, o Sporting vai defrontar o Liverpool a 24 de Julho, em Nova Iorque, num jogo de preparação. Mas antes, irá estar em estágio na Suíça entre 7 a 13 de Julho, realizando jogos com Rapperswill – Jona e St. Gallen. Depois das viagens, os “leões” apresentam-se aos sócios a 28 de Julho, em Alvalade, contra o Valência.