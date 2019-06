Quatro equipas separadas por um ponto no Mundial de GC32

Maior equilíbrio era praticamente impossível. O primeiro dia de competição no Campeonato do Mundo de GC32 terminou nesta quinta-feira com cinco regatas cumpridas e quatro equipas quase a par no topo. Na baía de Lagos, Oman Air, Alinghi, INEOS Rebels UK e Norauto confirmaram o estatuto de favoritos na competição dos catamarãs de 32 pés, com omanenses e suíços a fecharem o dia com um ponto de vantagem sobre britânicos e franceses.

Com excelentes condições de mar e vento a soprar de Norte entre os 10 e os 15 nós, o Mundial de GC32 começou com o domínio suíço. O catamarã do Alinghi​ venceu três das cinco regatas, mas perdeu a vantagem com um 8.º lugar, na terceira largada, e uma 7.ª posição, na última corrida.

Na liderança, par do barco helvético com 18 pontos, está o Oman Air, de Adam Minoprio. O skipper neozelandês concluiu as três primeiras regatas no pódio (3.º; 3.º; 1.º), mas não conseguiu melhor do que a 6.ª e 5.ª posição nas duas últimas corridas.

Ao contrário do Oman Air, o INEOS Rebels UK foi melhorando ao longo da tarde em Lagos e concluiu o primeiro dia a apenas um ponto do duo da frente. Liderado por Ben Ainslie, vencedor de quatro medalhas de ouro olímpicas, o GC32 britânico começou com um 4.º e dois 6.ºs lugares, mas concluiu as duas últimas regatas em 2.º e em 1.º lugar.

Com os meus 18 pontos do INEOS Rebels UK está o Norauto, de Franck Cammas. Apesar de não terem vendido qualquer regata, os franceses concluíram quatro das cinco provas no pódio (dois 2.ºs e dois 3.ºs).

Classificação 1.º - Oman Air, 18 pontos

2.º - Alinghi, 18 pontos

3.º - INEOS Rebels UK, 19 pontos

4.º - Norauto, 19 pontos

5.º - Argo, 23 pontos

6.º - Red Bull Sailing Team, 27 pontos

7.º - Team Tilt, 28 pontos

8.º - Zoulou, 36 pontos

9.º - CHINAone NINGBO, 42 pontos

10.º - Black Star Sailing Team, 45 pontos