Minsk 2019: Portugal está nas meias-finais de ténis de mesa

A equipa masculina de Portugal de ténis de mesa, que defende o ouro de Baku 2015, vai disputar as meias-finais dos Jogos Europeus com a poderosa Alemanha, depois de ter vencido a Grã-Bretanha, por 3-1, em Minsk.

Após afastarem a França, a quem conquistaram o ouro há quatro anos, nos oitavos-de-final, pelo mesmo 3-1, os portugueses encontraram a formação britânica, que só começou a competir nos “quartos”.

No primeiro jogo, em pares, João Monteiro e Tiago Apolónia bateram Paul Drinkhall e Liam Pichtford por 3-1, com os parciais de 11-7, 11-6, 4-11 e 11-8.

Coube a Marcos Freitas (34.º do mundo), ampliar para 2-0, aplicando o mesmo 3-1 a Sam Walke (86.º), com 8-11, 11-9, 11-8 e 11-8.

Tiago Apolónia (43.º) e Liam Pitchford (15.º) foram os protagonistas do terceiro embate. O português entrou a perder 8-11, deu a volta com 11-6 e 11-8, permitiu a igualdade com 3-11, obrigado assim à negra que lhe foi desfavorável, por 7-11.

João Monteiro (169.º) ficou com a missão de defrontar Sam Walker, que começou por vencer por 11-5. Porém, o português venceu o segundo set, por 14-12, depois de estar a perder por 4-0, e fechou com duplo 11-9, impondo-se por 3-1 e garantindo o êxito nacional.

Portugal e Alemanha, terceira do ranking mundial, e que afastou a Roménia com 3-0, defrontam-se na sexta-feira às 14h, horas de Lisboa.

No ténis de mesa, Portugal conquistou já o ouro, por Fu Yu, na prova de singulares femininos, somando actualmente 12 medalhas na presente edição do evento, entre todas as modalidades.