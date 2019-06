João Félix é o novo embaixador de Viseu para o desporto

O futebolista João Félix, distinguido nesta quarta-feira como embaixador de Viseu, afirmou que, vá para onde for, levará no coração a sua cidade natal, onde deu os primeiros pontapés na bola, nas escolas do Dínamo Clube de Estação.

“Sou de Viseu e, para onde for, levo sempre Viseu no coração”, afirmou o avançado do Benfica, de 19 anos, que é apontado como reforço do Atlético de Madrid, a troco de 120 milhões de euros, durante a cerimónia que decorreu no salão nobre da Câmara Municipal de Viseu.

O presidente do município, Almeida Henriques, afirmou que, “num concelho como Viseu, onde a preocupação pelo desporto é permanente, e com mais de 4700 atletas federados, na grande maioria em futebol e futsal, é sempre bom realçar os bons exemplos”.

O autarca, confesso adepto do FC Porto, justificou o galardão atribuído a João Félix como “o justo reconhecimento por um jovem viseense que no desporto está a ter uma grande notoriedade nacional e internacional”, considerando que o atleta do Benfica “é uma mais-valia” para a promoção do concelho.

A sessão foi aberta apenas à imprensa e a uma vintena de familiares e amigos do atleta, mas do lado de fora algumas centenas de pessoas aguardaram pela presença de João Félix numa concorrida sessão de autógrafos.

Entre as muitas camisolas do Benfica, uma, em particular, fez João Félix sorrir, a de um adepto com as cores do Real Madrid.

João Félix é a partir de hoje mais um embaixador de Viseu, na área do desporto, em que figuram outros nomes como o ex-futebolista Paulo Sousa, actual treinador do Bordéus, o ciclista profissional Nuno Bico, o campeão mundial de maratona BTT Tiago Ferreira e o ciclista paralímpico Mário Trindade, natural de Vila Real, mas há vários anos radicado em Viseu.