Fernando Pimenta de novo no pódio. É o português com mais medalhas nos Jogos Europeus

Fernando Pimenta conquistou a medalha de prata na final de K1 5000, disputada nesta quinta-feira em Minsk, nos II Jogos Europeus.

O canoísta português ficou a apenas milésimos do primeiro classificado, Kopasz Balint, que também arrecadou o ouro na final de K1 1000, que teve lugar na quarta-feira.

Com este pódio, o limiano tornou-se o atleta português com mais medalhas nos Jogos Europeus e repete o feito de há quatro anos, nos Jogos Europeus de Baku, altura em que também conquistou as pratas nas provas de K1 1000 e de 5000.

Fernando Pimenta é o actual campeão do Mundo de K1 1000 e 5000, sendo que apenas a primeira é distância olímpica.

Esta é a 12.ª medalha alcançada pela selecção portuguesa nesta edição dos Jogos Europeus: são dois ouros (Carlos Nascimento nos 100 metros e Fu Yu no ténis de mesa), cinco das pratas, alcançadas pela equipa de judo na prova mista, ciclista Nelson Oliveira (contra-relógio), ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e Fernando Pimenta em K1 1000.

Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins.

Em Minsk, a comitiva portuguesa ultrapassou os dez pódios registados há quatro anos em Baku, nos últimos Jogos Europeus.